Los niños les dijeron sus verdades a los funcionarios de la administración en el Cabildo Infantil

El plan. Al municipio de Ahome le va a ir bien si se cumple al pie de la letra el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 que presentó ayer el gobernador Rubén Rocha Moya a los sinaloenses. No por nada el alcalde Gerardo Vargas Landeros está bien alineado a Rocha Moya, con quien ya acordó una inversión de 100 millones de pesos para las obras de drenaje pluvial con el fin de acabar con las inundaciones en la ciudad. De hecho, esto fue lo que destacó Vargas Landeros tras acudir al evento celebrado en Culiacán, pero mencionó que también le van a entrar a resolver los problemas de la luz, agua potable, drenaje, entre otros. Por eso dicen que el apoyo que Vargas Landeros le está dando a Rocha Moya es bien recompensado. Esa fórmula no falla, la que desechó el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero así le va.

Se reactiva. Dicen que el expresidente del PRI en Sinaloa Joaquín Vega Acuña está organizando un convivio de priistas de Ahome en el rancho “El Alacrán”, allá en terrenos de El Fuerte. Todo corre por su cuenta: traslado, comida, bebidas. Cuando menos eso es lo que dicen algunos priistas que están más que apuntados para ese encuentro, con lo que revivirían ese rancho como en el sexenio de Juan S. Millán. La reunión sería, según cuentan, el fin de semana de la próxima semana. La organización la está haciendo Vega Acuña en el contexto de la disputa de la presidencia del PRI en Sinaloa. Por algo Vega Acuña se está poniendo en acción.

Sus verdades. Los niños les dijeron sus verdades a los funcionarios de la administración vargaslanderista en la sesión de Cabildo Infantil que se llevó a cabo ayer en el marco del Día del Niño. Apantallaron a los regidores que tienen ínfulas de grandeza, cobran un dineral, pero que ni para despistarla hacen algún señalamiento, como lo hicieron ayer los menores. A todos les causó gracia lo expresado por los niños que fueron certeros en sus críticas, como esa de que por el mismo lugar andan vigilando los policías en varias patrullas solo para “saludarse”. Y así por el estilo en otros rubros. Por eso, Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento y quien fungió como encargado del despacho del alcalde por ministerio de ley, se dijo sorprendido por la capacidad de los niños y niñas. Tomó nota de lo que expresaron y a lo que se le dará seguimiento.

Sin interés. A Fausto Rubén Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control en Ahome, no le quedó de otra más que iniciar el procedimiento para sancionar a ¡313 funcionarios! de la pasada administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman por no presentar su declaración 3 de 3 al salir de sus responsabilidades. Eran 317, pero cuando fueron notificados solo cuatro lo presentaron. Espichaditos lo hicieron Jonathan Guitiérrez, exdirector de Asuntos Jurídicos; Eneida López Gálvez, exdirectora de Obras Públicas; Iván Gálvez, exdirector de Servicios Públicos Municipales, y Enrique Ruiz Campos, de Administración. Ya salió que los que ya para irse sí lo hicieron fueron Chapman; Juan Fierro, exsecretario; Ana Ayala, extesorera, y Socorro Calderón, exregidora. Dicen que la razón por la que los 313 no presentan su declaración es que les vale si los inhabilitan.

El primer paquete. La síndica procuradora Cecilia Hernández ya tiene diez terrenos detectados para ser recuperadores porque no cumplieron con las condiciones que se establecieron cuando se les dio en comodato a las asociaciones civiles. No se sabe cuáles son porque la información la mantiene en reserva para cuidar el proceso, que ya se inició. Se habla que esos predios están convertidos en nidos de vagos, por lo que los que lo tenían en comodato no tienen ni para dónde hacerse.