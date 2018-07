Los nombres en los uniformes

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En el futuro es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas”… Woody Allen.-Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor, no puedo contestar a quienes no dicen desde dónde escriben!! Lo siento mucho.Javier Noriega, de Caracas, pregunta…: “¿Quién ha ganado más veces el título de Más Valioso en Juegos de Estrellas y cuántos jonrones conectó Stan Musial en esos juegos?”.Amigo Javo…: Hay cuatro con par de MVP cada uno en Juegos de Estrellas, Willie Mays 1963-1968, Gary Carter 1981-1984, Cal Ripken 1991-2001 y Mike Trout 2014-2015… Stan Musial sacó seis jonrones en sus 24 Juegos de Estrellas.Aminta Gutiérrez, de Los Ángeles, pregunta…: “¿Por qué los peloteros de los Yankees no llevan el apellido en la espalda, como en la mayoría de los equipos?”.Amiga Ami…: Es la tradición, igual que los uniformes a rayas azules. Los Yankees creen que con el número basta para identificar a los jugadores. La modalidad de los nombres nació el 13 de marzo de 1960, cuando Bill Veeck, quien fuera un innovador en las Grandes Ligas, y un promotor muy creativo, ordenó que los uniformes de su equipo, los Medias Blancas, llevaran el apellido de cada pelotero en la parte superior de la espalda. Dijo Veeck que la idea surgió pensando en quienes ven los juegos por televisión y no tienen la información de números-nombres. Ahora, la primera vez que se usaron números en la espalda fue en 1929, por los Yankees y los Indios. Rápidamente fueron seguidos por todos los equipos.Ricardo Abrahám, de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿Presentaría Ud. con una de sus charlas su libro de los 72 años en el periodismo en la nuestra Universidad de Yucatán?”.Amigo Chardo…: Gracias, pero no estoy seguro que se publique el libro. Ya está escrito, con más de 150 fotos listas con sus leyendas, portada y contraportada. Pero no me atrevo a garantizar su aparición, debido a problemas de impresión. Por cierto, el título sugerido es “90 Años de Edad, 72 Años de Periodismo, 58 Años Dedicado al Beisbol”.Gilberto Méndez, de Maracay, pregunta…: “¿No le parece que la defensiva especial altera la anotación?. Por ejemplo, cuando el tercera base recoge un roletazo en el área del shortstop y tira para el out en primera base, se anota 53 en vez de 63.Amigo Gil…: No se altera nada. Quien recoge no es el shortstop (6), sino el tercera base (5). Entonces, si el center fielder atrapa un batazo en terrenos del right field, ¿se debe anotar out 9 y no 8?Pedro Olivera, de Valencia, pregunta…: “¿Puede un bateador ambidextro cambiar de caja de bateo en cada lanzamiento, sin que hayan cambiado al lanzador?”.Amigo Peoli…: Sí puede. Hasta que el umpire considere que está faltándole el respeto al juego y lo expulse.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.