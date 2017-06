Los nuevos enemigos del Estado mexicano

El gobierno tiene el deber de informar qué uso dará a los datos que ha recabado sobre los quince mexicanos espiados.

Al Gobierno de México se le acumulan evidencias de delitos contra sus propios ciudadanos.



El caso desvelado por “The New York Times” el 19 de junio es grave de por sí: un sistema de vigilancia cibernética adquirido por la PGR, Sedena, Segob y el Cisen es usado para espiar a ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir.



La frase de Juan Pardinas: ‘somos los nuevos enemigos del Estado’ resulta extraordinariamente certera.

En vez de dedicar sus energías a fortalecer la inteligencia financiera para pegarles en los bolsillos a los grupos criminales, el gobierno apunta contra periodistas, activistas por los derechos humanos, investigadores, y cuadros dirigentes de organismos civiles que ponen al descubierto la participación de altísimos funcionarios en el ciclo corrupción-impunidad-más corrupción.



La reacción de Los Pinos ante el amplio y fundado reportaje del NYT es todavía peor: una carta pésimamente redactada por un funcionario de bajo nivel, que busca la auto-absolución del gobierno.

Como lo ha hecho notar @PPMerino, el gobierno dice: ‘no hay pruebas’, y ‘denuncien’. No dice ‘investigaremos’. Sugiere que los espiados denuncien los hechos ante los mismos que los espían. Sí, como no.



Ya se está volviendo habitual la auto-exoneración del gobierno.



El secretario Ruiz Esparza —quien está en el eje de concesiones carreteras a OHL convertidas en fuentes inagotables de dinero para campañas electorales priístas— solicita a OHL México que en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa.



Ni la burla perdonan: la autoridad dice a su cómplice en el saqueo: dime por escrito ‘yo no fui’, y caso terminado.



Planteo dos preguntas y una tesis:



1. ¿Por qué EPN ha espiado a periodistas y activistas?



2. ¿El gobierno israelita tiene que autorizar la venta del software Pegasus al gobierno de México? ¿Qué hará NSO ante la evidencia de que el software se usó para espiar ciudadanos? ¿Se han usado fondos de Iniciativa Mérida para compra de equipo de espionaje?



3. El NYT desnudó al gobierno de México. Este aspira a refrendar su asociación comercial con Canadá y Estados Unidos, pero muestra mayor interés en espiar a sus críticos y adversarios que en construir instituciones confiables y un Estado de Derecho.



Como lo exige el @CentroProdh, el Estado mexicano tiene el deber de informar qué uso dará a los datos personales que ha recabado sobre estos quince mexicanos espiados durante seis meses.



Como señala la @CNDH, este delito debe ser investigado y sancionado.



Me sumo al rechazo a las acciones del #GobiernoEspía y a la exigencia de rendición de cuentas: “www.goo.gl/2xqGqq”.



EPN está favoreciendo una alianza de facto de ciudadanos ilustrados de clase media alta e influencia mediática, con activistas de gran arraigo en los movimientos sociales y populares. Me lo dijo un muy poderoso empresario mexicano: ‘la corrupción del gobierno de EPN desde la Casa Blanca le está generando muchos opositores arriba, y al mismo tiempo la impunidad y el encubrimiento en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa multiplica el enojo abajo’.



EPN le da nuevo combustible a la indignación ciudadana. Su cinismo les impide verlo, pero nunca en la historia de México la actuación delincuencial de un gobierno ha multiplicado a sus críticos y opositores de manera simultánea en todos los estratos de la sociedad mexicana.