Los nuevos heraldos y la falta de crítica

Más allá de lo que se pueda comentar sobre lo que ha sido el inicio del torneo de apertura 2018 de la Liga Mexicana de Beisbol, subyace como tema de fondo lo que parece estarse gestando en materia de “formación” de una férrea resistencia a la crítica. Preocupa la situación luego de que tal parece que se están alineando los astros para generar una especie de “realidad alteña” del beisbol mexicano de verano. Cualquier señalamiento que se considere “en contra” de la LMB produce de inmediato escozor ante cierto sector de la fanaticada y aún más, por cierto sector de la llamada “prensa especializada” que asumen como propia las tareas de lo que se supone es una “defensa institucional”. Creemos que esta situación deriva en algo de las altas expectativas generadas por el experimento que se realiza este año en la LMB. Los incansables esfuerzos de propaganda que el presidente de la liga realizó en la víspera abonaron para crear el supuesto escenario de “todo mejor y diferente”, aliado a la adhesión a su cruzada de quienes hoy aparecen como modernos “heraldos” de dicha realidad (virtual). Así, muchos son los “expertos” que es fácil identificar luego de que lo suyo la incansable tarea de matizar, callar e ignorar la crítica. Parece que el paradigma vigente es que la crítica además de aniquilar, es nociva, y que lo único que es útil es el halago bajo el slogan de “con el beneficio de la duda”. Así han transcurrido las primeras jornadas del apertura 2018.Cuestión de señalar que en Villahermosa la aparente remodelación del estadio de los Olmecas fue cuestión de “maquillaje”, hay recelo. Si se menciona que en León no hay pantalla ni “ojo del bateador”, minimizan las carencias. Que si se habla de que en la serie entre Generales y Rieleros se anotaron 55 carreras, 33 en contra del cuadro duranguense, todo se justifica mencionando que se jugó en Aguascalientes. Que si la cadena TDN no transmitió el juego Guerreros-Bravos, imposible mencionar que la falta de calidad de la señal fue razón esencial. Tres revisiones de jugadas en un mismo juego que agotaron treinta minutos, alargando la duración de las confrontaciones siendo que hoy se buscan recortar los tiempos como si fueran el “santo grial”. Ni meterse al tema de la aplicación de la LMB y señalar que está desactualizada porque “heraldos” y anexas salen al quite. En este escenario de “cero críticas” hay una marcada ausencia de contenidos en los medios y a cambio, mucha “paja”, refrito de boletines (palmas al calce), protagonismo a ultranza (la voz de Salinas sobreexpuesta) y en redes sociales, todo lo que salga de las oficinas del circuito se replica como si fuera “información exclusiva”. Extraña no saber de la voz del pelotero, de los reales protagonistas, cual si en estas dos temporadas que se habrán de realizar lo prioritario fuera lo que Salinas dirá de aquí hasta octubre. Cierto, se han podido apreciar cosas positivas, algunas para resaltar pero hasta ahora, la inercia se mantiene, la misma de años anteriores.Siendo que los tres primeros juegos no dicen mucho, al menos sí marcan tendencias acerca de probables desenlaces del torneo de apertura, es decir, la temporada 94 de la LMB. Así, en la zona norte, se advierte que Toros, Acereros y Sultanes serán los rivales a vencer mientras que Rieleros dejó estelas de que pueden ser la mejor opción para el cuarto puesto. Lo anterior dejaría que los Generales y Saraperos busquen el juego de “limbo eliminatorio” mientras que a Tecolotes de Dos Laredos y Algodoneros de Unión Laguna poco enseñaron. Mientras tanto, en la sur, queda clara que en la punta se irán Leones y Diablos, algunas dudas con Tigres y Pericos para entonces deja la empedrada vereda por donde deberán transitar Bravos, Guerreros, Piratas y los Inefables Olmecas. Eso al menos, se mostró en el inicio. Puede y de esto mismo hablemos antes de que arranque el torneo de clausura.