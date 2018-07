Los nuevos jefes del Congreso de Sinaloa

La próxima legislatura del Congreso del Estado ya tiene a los que serán los coordinadores de las bancadas; al menos que suceda un movimiento extraordinario, cambiarían.



Es casi un hecho que Graciela Domínguez Nava dirigirá al grupo parlamentario de Morena, como lo habíamos mencionado en pasadas entregas.



En el PRI hoy se estará definiendo al próximo coordinador, que está entre Sergio Jacobo Gutiérrez y Gloria Himelda Félix, los dos diputados electos con mayor experiencia política y legislativa.



En cuestión de perfil y por las circunstancias, podríamos adelantar que Sergio Jacobo Gutiérrez será el próximo coordinador, ya que sería el idóneo para negociar con las diferentes fuerzas políticas, y en especial con la que tendrá la mayoría, Morena.



Lo anterior lo afirmamos porque es un personaje más académico que político y tiene cercanía a los personajes de mayor rango de Morena en Sinaloa. Seguramente sería un excelente interlocutor, ya que viene de ser secretario particular del gobernador. Además, es un hombre de diálogo que tendría el respeto de los líderes del resto de las bancadas.



Por su parte, Gloria Himelda Félix tiene un perfil más político, con amplia trayectoria en el PRI, mucha experiencia, conoce el tema legislativo, recordemos que viene de ser diputada federal. Sin duda, será de las diputadas con mayor formación en el Congreso del Estado y dará nivel a la bancada del tricolor.



En el PAS no cabe duda, la coordinadora será Angélica Díaz de Cuen, quien actualmente es diputada local; por el PAN, la única opción visible es Jorge Villalobos.



Es importante que se oficialice lo antes posible el liderazgo de las bancadas, para que inicien los trabajos para armar la agenda legislativa, ya que toman protesta el primero de octubre y se viene el tema del presupuesto para el siguiente año.



Muy pendientes porque estos serán los diputados que tomarán las decisiones trascendentales y realizarán las negociaciones en la próxima legislatura del Congreso de Sinaloa.



Polémica. Fue una pifia celestial, mejor dicho, un pecado, el que realizó el equipo del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al difundir la información falsa de que el papa Francisco participaría en los foros de pacificación. Las mismas autoridades y voceros de la Iglesia católica desmintieron esta posibilidad y descartaron categóricamente la información. Es un hecho que no midieron el impacto de la mentira, el virtual presidente electo tendrá que tomar medidas porque es inaceptable este tipo de errores.



Destacado. En donde el panorama para AMLO pinta muy bien es en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podrían negociar un pacto comercial independiente con México, pero sería con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Así que muy positivo anuncio, ya que brinda estabilidad.



Memoria política. “Siempre parece imposible hasta que se hace”, Nelson Mandela.