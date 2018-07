Los partidos deben cambiar

Existe un acelerado deterioro en los partidos políticos. Ya es muy cuestionable su desempeño electoral, legislativo y de gobierno. Tienen mala imagen y están alejados de la ciudadanía. Abandonaron causas y su ideología. Hoy solo se les concibe como instrumentos de grupo para llegar al poder. Sin embargo, este deterioro atenta contra el desarrollo de la sociedad.A partir de estas elecciones, el sistema de partidos entró en crisis. Algunos desaparecerán. Otros tendrán que modificar sustancialmente lo que queda de sus principios, sus estatutos y, sobre todo, sus procedimientos internos para elegir dirigentes y candidatos. Todos deberán cambiar, pero también habrá condiciones para crear nuevos partidos políticos.Morena, más que un partido, es un conglomerado de grupos muy diferentes entre sí. Ahora tendrá que institucionalizarse, y hacerlo no es tarea sencilla. Armonizar múltiples intereses y una diversidad de causas políticas traerá fuertes conflictos internos. Pronto serán gobierno y tendrán necesidad de ya no ser un movimiento social, y convertirse en un partido político en forma.En el PRI aún no saben como iniciar su refundación. Pero empezar y pronto. Sus reformas estatutarias fue causa de la derrota electoral. A partir de ahí se desvió todo. Una docena de expresidentes del partido ya se reúnen para definir qué hacer. Este un buen principio. Pero es claro que el cambio no puede ser cosmético, sino total y de fondo.El PAN tendrá que superar su divisionismo interno y retomar sus estatutos y su doctrina política. Si lo hacen, pronto se superará la crisis que enfrenta. Este partido está llamado a ser el contrapeso en la nueva etapa política nacional. Tienen que preparase para ello. Deberán fortalecer su ideología y multiplicar su activismo político en la sociedad.El PRD se debate entre continuar o desaparecer. Como partido ha venido a menos, pero sus alianzas electorales le han dado vida artificial. Lo mismo puede decirse del PT, del PV, del PES, de NA y de MC. Su existencia no se debe a los electores, sino a que se convirtieron en rémoras de otros partidos. Ya no deben existir partidos ficticios. Esto tiene que terminar.Sin embargo, la desaparición de los partidos rémoras, y la nueva realidad nacional, generan condiciones propicias para el surgimiento de nuevas organizaciones políticas en México. Sobre todo se requieren de aquellas que enarbolen ideologías y principios conservadores, de derecha, socialcristianos o empresariales. Son necesarias para lograr nuevos equilibrios en el país.A nadie conviene tener partidos políticos debilitados, sin credibilidad, sin propuestas y sin influencia social. Ello abre la puerta al más negro autoritarismo. Y este es el riesgo. Por eso todos están obligados a cambiar. No hacerlo impone crecientes y peligrosos obstáculos a la democracia. Elevar la calidad de la política tiene que ser el objetivo prioritario.