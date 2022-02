Los pecados de López-Gatell

audima

Todo marco jurídico - en teoría - se encuentra sustentado en preceptos morales y códigos de ética generalmente aceptados por la sociedad a quien dicho conjunto de normas busca regular, en este sentido, como en muchos otros países occidentales, el sistema jurídico mexicano está basado en la tradición romana, con cierta influencia judeocristiana. Dicho lo anterior, y sin ahondar mucho en temas religiosos, el catecismo nos dicta que se peca: de pensamiento, palabra, obra y omisión.

Tomando lo previamente expuesto como base, creo que podríamos afirmar que los responsables de salud de este país, concretamente los encargados de la atención a la pandemia de COVID-19, “pecan” – en primer grado – de omisión, y poniéndonos más estrictos e indagando un poco más, por obra.

Hablo precisamente del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; las decisiones tomadas desde el inicio de la pandemia han sido duramente criticadas: la negativa, al inicio de esta, de la implementación de pruebas de contagio a la población en general, algo que distintos países venían aplicando y la cual era, hasta ese momento, la forma más eficaz de prevenir más contagios; la negativa, algo que parecía venir directamente de su jefe desde Palacio Nacional, del uso generalizado del cubre bocas; el colapso del sistema de salud en los momentos más críticos de las primeras olas de contagio; un esquema de vacunación, que si bien hasta el momento va avanzando, en un principio resultó ser de los menos eficientes y más lentos dentro de los países de la OCDE (OCDE, 2021), etc.

Es él, una persona de quien en un inicio se pensaríatuviera un perfil meramente técnico – algo que la naturaleza de su puesto amerita – resultó ser, día con día, un personaje político más. Frases como “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio” han quedado inmortalizadas en la memoria, frases dignas de memes que indignan por el hecho de ser pronunciadas por un científico de quien se esperaría un criterio profesional y no prestarse para politiquería barata. Es él, quien en estos momentos enfrenta una demanda por las muertes que ha cobrado el coronavirus en nuestro país, dicha demanda no tardó en ser demeritada por el presidente, al, según sus datos, ser promovida por “parte del bloque conservador y sus voceros”, una medida desproporcional al tratarse de una pandemia, por lo que en dicho caso “todos iríamos a la cárcel” dijo el presidente, en lo último es una de las pocas cosas con las que últimamente he estado de acuerdo con el mandatario.

Yo no sé si el Dr. López-Gatell tenga una responsabilidad penal, afortunadamente no soy juez, es por ello que abordo sus faltas como “pecados”; no es que sea yo el cristiano modelo, pero sí hay muchas acciones que están dentro de la ley, sin embargo, completamente fuera de la moral; de ser yo el responsable no sé cómo pudiera ir a dormir tranquilo todas las noches, los errores cometidos no se pagan con goles, perdones o dinero, en este caso hablamos de vidas humanas.

Como si esto no fuera poco y como producto quizás de la célebre frase de Salvador Dalí “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen”, el doctor ha estado en los últimos años en la boca de todos los mexicanos y como resultado algunas encuestadoras lo posicionan como posible candidato para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hágame usted el favor. De ser nombrado candidato – obviamente sabemos qué colores lo abanderarían – me resultaría una completa falta de respeto para los familiares de las víctimas de esta pandemia, un acto completamente insensato, pero debemos recordar que la sensatez no ha estado presente últimamente en la elección de candidatos – esto último con copia para todos los partidos políticos.

Al final del día sabemos que el doctor no irá a la cárcel, conocemos quién maneja la fiscalía, además, posiblemente sus decisiones no conlleven un acto criminal. De lo que sí estoy seguro es que se encuentra en deuda con muchos mexicanos que estamos decepcionados con el manejo de esta crisis, con muchos de los familiares de los fallecidos, y lo que dolería aún más, quizás hasta con él mismo.