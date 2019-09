Los priistas. Miguel Ángel Osorio Chong y René Juárez arribaron ayer a Culiacán. El coordinador de los senadores del PRI y el expresidente nacional de ese partido llegaron para acompañar a los legisladores priistas sinaloenses en el Senado, Mario Zamora, y en la Cámara de Diputados, Érika Sánchez y Alfredo Villegas. Los tres que rendirán hoy su primer informe como legisladores. Saben tanto Osorio Chong como Juárez que en Sinaloa el priismo es otra cosa muy diferente al resto de los estados del país. Claro que reconocen que su partido está en crisis. Y mal estuvieran de no reconocerlo. Pero también saben que en Sinaloa hay un basamento priista que no solo deben de cuidar, también fortalecer. Es hoy el momento de Zamora, de Sánchez, de Villegas. Y aunque no se quiera futurear, es prácticamente imposible. El mochiteco Mario Zamora sabe que este es su momento. Joven, entrón y claridoso, Zamora se ha ganado poco a poco el respeto de sus compañeros de bancada. Y particularmente de su coordinador, Osorio Chong. Y como no se trata de número sino de calidad, junto con Osorio Chong y Juárez también llegó el senador Manuel Añorve. Y se espera también la presencia de Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, extitular de la CDMX, y de la senadora panista Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial del PAN. Y lógicamente, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Un coctel que ofrece muchas lecturas.

Que alguien le avise. El diputado federal por Morena, Maximiliano Ruiz todavía promete que reducirá el precio del diesel marino. Que ya está el acuerdo tomado por la Comisión de Pesca, de la cual él es integrante. Pero no sabe cuándo se hará realidad. Es necesario que alguien le avise al diputado de Morena que la temporada camaronera en esteros, lagunas y bahías ya comenzó. Desde el 24 de septiembre, los pescadores de aguas interiores ya están trabajando. Y cargaron gasolina con el precio elevado. La promesa de López Obrador no se cumplió. Ahora están los de altamar. Que también le avisen a Maximiliano Ruiz, de Morena, que muchos de los barcos que forman la flota camaronera de Mazatlán ya cargaron diesel. Y no solo eso, comenzaron a zarpar “vía lastre”. La promesa tampoco se cumplió. Ahora, el diputado federal de Morena vuelve con la promesa de que el acuerdo ya está listo, solo falta que lo firmen. Veremos si para el segundo viaje (si es que hay) de capturas en altamar ya se tiene el diesel subsidiado. Porque en el caso de los pescadores de aguas interiores. Esos que más lo necesitan, tal vez mañana ya estén parados. El camarón se puede agotar en bahías, esteros y lagunas repentinamente. Esperamos equivocarnos.

Paro burócrata. Los trabajadores sindicalizados al servicio del estado realizaron un paro de labores. En un principio se pensó que sería de unas horas. Pero no. Se aventaron toda la jornada laboral afuera de las oficinas del Gobierno del Estado. Aquí, en la Unidad Administrativa, particularmente en Recaudación de Rentas, los sindicalizados permanecieron sentados afuera de sus oficinas. El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), Gabriel Ballardo, señaló que el movimiento fue en demanda de adeudos a los trabajadores. Alrededor de 80 millones demandaron. Pero deja de lado el adeudo del IPES, que va directo al bolsillo de los trabajadores. ¿Por qué?