Los priistas de Ahome tratan de reunificarse tras la derrota en las pasadas elecciones

Cónclave. Los priistas de Ahome tratan de reunificarse después de las elecciones pasadas en la que no les fue nada bien pese a que jugaron junto con el PAN y PRD. Esa parece ser la naturaleza del desayuno que tuvo la presidenta estatal del tricolor, Cinthia Valenzuela, con los expresidentes del partido, algunos de los cuales llegaron a ser alcaldes y otros no. El encuentro fue organizado por el líder del partido en el municipio, César Emiliano Gerardo. En la reunión estuvieron Nora Arellano, Marco Antonio Osuna Moreno, Policarpo Infante Fierro, Ramón Ignacio Rodrigo Castro, Mario Zamora Malcampo y Jaime González Ochoa. No estuvieron Mario Ruiz ni su hija Dulce. Presente estuvo la diputada local Deysi Judith Ayala Valenzuela, entre otros más. Cuando menos hubo buen ambiente y mensajes optimistas.

Sin prisa. Por cierto, a la presidenta estatal del tricolor, Cinthia Valenzuela, no le gusta tocar el tema de la renovación de la dirigencia. Que no hay prisa. Pues claro que ella no tiene por qué abrevar de esa posición y como diputada local también, como una jugosa herencia del quirinismo. Sin embargo, el clamor generalizado entre los priistas es de que haya el cambio, como es lógico ante el estrepitoso resultado que algunos hasta se atreven a decir que fue pactado con la élite morenista. De hecho, hay quienes ya andan “entrados” por asumir esa responsabilidad. Uno de ellos hasta participó en el desayuno. Se trata de Marco Antonio Osuna Moreno, excandidato a la alcaldía. En conferencia, refrendó su interés por buscar el liderazgo estatal del tricolor. Algunos aseguran que las condiciones no están dadas para él.

El sermón. A los agentes de vialidad les zumbó el oído por el sermón que les dio el sacerdote Carlos Sánchez en la misa en la iglesia de San José, con lo que iniciaron los festejos de su día. Incluso, también a uno que otro funcionario y representante popular que estuvo en la ceremonia religiosa. Y es que en una parte el mensaje versó sobre “las transas” de algunos en su trabajo, ya que en igual de servir y ayudar a la gente, les clavan las uñas. Sabría lo que recién ocurrió con unos agentes viales que “desplumaron” con mil 500 pesos a un músico de edad avanzada o se los diría al tanteo. El sacerdote los conminó a que sirvan a los ciudadanos y no se sirvan de ellos. Eso mismo les dijo el alcalde Gerardo Vargas Landeros cuando los visitó por primera vez, pero unos se pasaron de la raya. Por eso, Vargas Landeros se puso fuerte para que el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Julio César Romanillo, y el jefe de la Unidad de Vialidad, Alfredo Gutiérrez, metan en cintura a sus “muchachitos”.

Contacto. Contrario a lo que unos supusieron, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) sigue con su labor social. Algunos creían que como ya ganaron el ejercicio participativo en el que la mayoría de los ahomenses le dijo sí a la planta de fertilizantes en Topolobampo, se iban a echar “la cola al hombro” en el apoyo a la gente. Pero no. Acaban de donar frijol a los centros de rehabilitación de adicciones en el municipio. El mensaje que envían es que su cercanía a la gente no está sujeta a alguna votación, como la que ocurrió el mes pasado, cuyo resultado ya fue publicado y validado por la Secretaría de Gobernación.

Alerta. Más de lo que aparenta, dicen que preocupó al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, la alianza que pactaron los excandidatos Vicente Pico y Maribel Vega. Es de verse que ellos van a realizar acciones de apoyo a los fortenses para llegar posicionados en el 2024. Y si estos van juntos pueden arrebatarle la alcaldía si es que pretende reelegirse. ¡No es para menos!