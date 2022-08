Los primeros damnificados tras la elección interna de Morena

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, destituyó a dos funcionarios de su gabinete, quienes eran posiciones del Partido Sinaloense a quienes se le habían concedido por la alianza que formaron en las elecciones pasadas.

SE TRATA de Alma Marien Fierro como directora de Educación y de Rodoldo Ramos como director del Instituto Municipal de la Juventud. Entran por ellos Sixto Rosas y Karen Félix.

NO HAY OTRA LECTURA más que la que Vargas Landeros está rompiendo con el PAS y su líder Héctor Melesio Cuen Ojeda porque le jugaron chueco en la pasada elección interna de Morena para elegir a los consejeros distritales. Y es que los pasistas apoyaron a José Luis Polo Palafox sin que a él lo hubieran enterado previo al proceso. Polo Palafox ha hecho acusaciones muy graves en contra de Vargas Landeros, que por lo visto no se las va a pasar. En eso no reparó Cuen Ojeda o si lo hizo pues aceleró el rompimiento con el alcalde. Tarde o temprano eso iba a pasar porque ambos tienen las mismas aspiraciones: la gubernatura. Sin embargo, eso se aceleró porque metieron “su cuchara” el regidor Carlos Roberto Valle Saracho y el presidente de la Fedesin, José Luis Polo Palafox. Estos donde se meten surgen los problemas.

LO MALO es el riesgo de desestabilidad política de la administración porque los pasistas seguramente no se van a quedar con las manos cruzadas. Hoy hubo damnificados y es posible que haya otros más, pero en el contragolpe de los pasistas.