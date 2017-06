Los primeros metros de embellecimiento serán como muestra

Arranca la prueba. La transformación del malecón arrancó ayer. Serán como ya se sabe alrededor de 700 metros los que muestran cómo puede quedar el resto de la “cara bonita” de Mazatlán. No es para nada fortuito el hecho de que una constructora de fuera se hiciera cargo de la obra. La pésima respuesta de las constructoras locales en la remodelación de las calles del Centro Histórico, pudiera ser la respuesta. Una obra que arquitectónicamente cambiará el rostro del malecón y que pretende colocar a Mazatlán entre los puertos turísticos más importantes del país. Y de atractivo especial para el turista extranjero. Lo interesante de este obra es que los trabajos no pararán. Se laborará día y noche para concluir en forma rápida. No como lo que está sucediendo en el Centro Histórico. La obra contempla ganar por lo menos un metro y medio hacia la playa y construir un espacio de ciclovía. El estacionamiento del centro del malecón se suprimirá y se establecerán espacios de estacionamiento por el lado de hoteles, restaurantes y negocios. Habrá que seguir de cerca esta obra pues involucra el principal icono de Mazatlán, como es el malecón más grande del país.

¿Presidenciable? Enrique de la Madrid también tiene su corazoncito. El Secretario de Turismo en el país estará hoy en Sinaloa. Y a pesar de venir a firmar un convenio de frente al Tianguis Turístico en Mazatlán 2018, su gira la realizará en Culiacán. Pero no solo eso. Cenará en casa del empresario Jesús Vizcarra, quien hasta donde sabemos, no es hotelero y tampoco prestador de servicios turísticos. De la Madrid es un hombre ligado al grupo político del Estado de México. Y sabe que en estos momentos los “hombres cercanos” al presidente Enrique Peña Nieto no han alcanzado a despegar. Y seguramente él piensa que por ahí pudiera darse una oportunidad. Todo es posible en las condiciones actuales en que se encuentra el PRI y el grupo político que encabeza Peña Nieto.

Periodistas. El encuentro se percibió positivo. Y sobre todo con muestras de voluntad de parte de las autoridades estatales de facilitar el camino hacia la creación de mecanismos que permitan proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. En el encuentro privado participaron representantes de Comité de Protección a Periodistas, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19. También un grupo de periodistas sinaloenses. Por el lado de las autoridades el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Secretario General de Gobierno Gonzalo Flores, el jefe de asesores el exrector de la UAS Rubén Rocha y el fiscal general de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo. La protección a defensores de derechos humanos y periodistas en Sinaloa fue el tema central. Y con especial énfasis el caso del compañero periodista Javier Valdez. Se trata que con la orientación, asesoría y presencia de las organizaciones internacionales y nacionales de defensa a periodistas se establezcan las bases para que en Sinaloa opere un organismo de protección. Se establecieron acuerdos. Se puso fecha a siguiente encuentro y se vio la disposición de los presentes por alcanzar objetivos con un interés común. Mientras ese dialogo avanza, compañeros periodistas de Culiacán “clausuraron simbólicamente” las oficinas de la Fiscalía General de Sinaloa por inútil. La exigencia es permanente. No más impunidad.