Los primeros noventa días

Luego son harina del mismo costal. Florestán.

Hoy se cumplen los primeros tres meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y debo destacar el que los haya alcanzado en un clima de paz social y esperanza mayoritaria, que contrasta con las predicciones que auguraban tiempos de desastre.

En estos noventa días hemos visto sus dos perfiles: el cordial de los encuentros en corto, como los que ha tenido los empresarios después de la ofensiva repetida en 2006, 2012 y 2018, y el duro de sus arengas en la plaza pública y en medio, a su principal herramienta de gobierno, las mañaneras.

En este lapso ha mostrado todas sus expresiones: amistoso e intransigente, conciliador y provocador, amenazador y perdonador, sereno y arrebatado, tolerante y no.

Pero debo decir que al día de hoy, tengo un saldo mejor al que llegaron a predecir y asegurar.

Sí, estoy en desacuerdo con la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, lo que sigo considerando un error que nos sigue costando. Tengo mis dudas sobre los motivos de la escasez de combustible, pero saludo el combate al robo de combustibles. No acepto el peso que da a las consultas populares cuyos resultados siempre coinciden con sus deseos, pero le reconozco la conciliación con el empresariado cuando gran capital se le ha rendido. No estuve de acuerdo con la militarización de la seguridad pública, pero sí con la guardia nacional civil. No me gusta la pleitesía de los gobernadores, pero entiendo que les es vital y critico el sí señor presidente, de su equipo donde nadie se atreve a decirle dice que no y me preocupa su rechazo con todo lo que no coincida con él.

No obstante, el saldo hoy es positivo, claro, siempre podrá ser mejor.

Veremos lo que sigue, sobre todo en las duras, en las crisis.

RETALES

1.- CONFIRMADAS.- Jorge Alcocer, secretario de Salud, me confirmó ayer que el programa de Refugios Para Mujeres, Hijas e Hijos Víctimas de Violencia Extrema, no solo está en pie sino que lo van a reforzar; que los beneficiarias del Seguro Popular están a salvo y que no habrá desbasto de medicinas. También hizo un reconocimiento a los doctores Juan Ramón de la Fuente, actual embajador plenipotenciario de México en la ONU, y José Narro;

2. OTRA.- No sé a cuenta de qué, pero en la visita que un grupo de senadores hizo ayer a la base aérea de Santa Lucía, Félix Salgado Macedonio dijo que será necesario derribar 900 construcciones entre casas-habitación, escuelas y clínicas, de lo que nadie nos había hablado; y

3. CONFLICTOS.- Se complica la relación entre la secretaria de Energía, Rocío Nalhe, y el director de Pemex, Octavio Oropeza. En la Sener se equivocan al no entender la cercanía del director de Pemex con el presidente de la República y el conflicto desatado por las cifras subestimadas de inversión y tiempos para la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Nos vemos el martes, pero en privado.