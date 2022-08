Los problemas de drenaje son interminables

Una falta de consideración a la comodidad de los asistentes fue notoria durante el evento de aniversario de la ciudad de Guamúchil, donde diferentes personalidades fueron galardonadas por aportar al desarrollo de la tierra de Pedro Infante. Cientos de personas se dieron cita en el auditorio 27 de Febrero, emocionadas con la idea de que sus familiares serían reconocidos por su trayectoria. Sin embargo, el calor fue un impedimento considerable, y es que parece ser que los encargados del evento o del auditorio olvidaron encender los aires acondicionados con anticipación y a la hora de la hora el ambiente húmedo empezó a hacer efecto en los asistentes, ya que empezaron a buscar papeles u objetos para abanicarse aire debido al sofocante calor. Aunque en general, fue un encuentro muy emotivo, sí fue una tachita para el evento.

LA JUNTA de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado funciona económicamente casi de milagro, porque la situación financiera no es muy favorable. Enrique Román Cruz Gastélum, gerente de la paramunicipal, ha tenido que idear estrategias extremas, recuperarse económicamente, no obstante, no es fácil salir adelante de este problema que viene heredado de administraciones pasadas, que al parecer no se preocuparon mucho por mantener estable la economía de la paramunicipal, que según lo que ha dicho el gerente, recibió el cargo con solo 15 mil pesos en la caja y con una deuda de más de 40 millones de pesos en diferentes rubros, de los cuales 3 millones eran solo para aguinaldos, es decir, los anteriores dirigentes de la Junta de Agua no se preocuparon para reunir el recurso suficiente para asegurar este importante incentivo para los empleados de la paramunicipal.

EL DRENAJE EN mal estado en Salvador Alvarado ha sido un tema preocupante, por las grandes necesidades que enfrenta el municipio debido a la antigüedad de los drenajes, la mayoría de estos ya se encuentran colapsados, casi infuncionales, tan solo la colonia Las Garzas es un claro ejemplo de qué tan complicado es el panorama a lo largo del municipio, ya que no solo es en la cabecera donde se presenta esta problemática, debido a que existen zonas y colonias que pese a su cercanía con la zona urbana no tienen drenaje, por lo que para asegurar la calidad de vida de la población es necesario que el Gobierno Municipal invierta una fuerte cantidad de dinero, con la que el municipio no cuenta, por tal motivo la única esperanza del gobierno de Armando Camacho Aguilar es que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, les apoye con recursos económicos para intentar mejorar las condiciones del drenaje, que por sus deficiencias causa molestias en la sociedad.

LOS ANIMALES en abandono son un problema bastante presente en las comunidades rurales de Mocorito, que a pesar del paso de los años no logran frenar esta triste situación, por lo tanto es bastante notorio que realmente es necesario que se apliquen cargos a todas las personas que ejerzan esta actividad, de abandonar o maltratar a los animales, ya que solo así la sociedad se limitará a no hacerlo.