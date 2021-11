Los problemas de nuestras nociones de hombre y masculinidad

Durante el último siglo, las mujeres han vivido una intensa transformación de su papel en la sociedad, consolidando su esfera de derechos y denunciando las condiciones de opresión, subordinación, exclusión y discriminación, que limitan su libertad y el respeto a su dignidad humana. A pesar de que aún persisten fuertes resistencias para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres, (así como la falta de condiciones de equidad para el ejercicio de sus derechos), nadie puede negar que las nuevas generaciones de mujeres son diferentes, han cambiado notablemente.

Ante esta transformación de las mujeres, vemos que las nociones de hombre, de su masculinidad, han permanecido sin mayores variaciones. El concepto masculinidad se ha quedado atrás, resistiéndose al cambio. Por el contrario, las mujeres han experimentado un importante desarrollo, abriéndose a muchas experiencias y formas de ser mujer, mientras las nuevas generaciones de hombres han quedado rezagadas, sin mayor capacidad de adaptarse. Dicho de otra manera, nuestras nociones sobre ser hombre no han evolucionado con la misma celeridad que las concepciones de ser mujer, generando graves problemas para las nuevas generaciones.

¿Cómo sería posible relacionarnos con mujeres que han evolucionado, cuando nosotros seguimos atados a versiones anticuadas y obsoletas de lo que es ser hombre, ser masculino? La verdad, es que nos encontramos en un serio problema, sobre todo cuando revisamos que el modelo de hombre-masculinidad, es un concepto impracticable: “hombre exitoso, que es líder, proveedor, que es dominante, agresivo, que tiene el mando y el poder; además, de que siempre es fuerte, valiente y seguro de sí mismo, que no muestra debilidad, ni sentimientos”.

Es difícil cuestionar el concepto de hombre desde el privilegio. En un modelo social que promueve que los hombres tengan la ventaja en el ejercicio de los derechos y a las mujeres les asignan un rol de subordinación, es poco probable que se quiera objetar desde la posición de ventaja.

Sin embargo, tenemos que hacerlo. A pesar de la comodidad de nuestra posición, si lo miramos bien, el estereotipo de modelo masculino es un sistema de sexo-género que nos trae más problemas que soluciones, porque nos hace verdaderamente incompetentes en muchas facetas de nuestras vidas. Apela a hacernos fuertes, y realmente, nos hace profundamente incapaces, débiles y vulnerables. Los riesgos y problemas que nos trae este modelo tradicional de ser hombres, no son pocos, ni menores.

Por ejemplo, el modelo tradicional nos incapacita para tener relaciones sanas de igualdad. Si nuestra concepción de hombre se sostiene en la asignación de roles, donde la mujer siempre está subordinada, (donde es necesaria la desigualdad), nuestras posibilidades de relacionarnos con una mujer en un plano de igualdad, son muy difíciles (y si ella está empoderada, casi imposibles). Al necesitar la subordinación, simplemente somos incompetentes para relacionarnos con las mujeres contemporáneas.

Vivir en una relación de igualdad, nos irrita, nos molesta, nos pone incomodos, inseguros (lo que va contra nuestro modelo se hombre seguridad). Porque estamos formados para que se nos otorgue el mando, el liderazgo, no para relacionarnos en igualdad. Una mujer que no va subordinar su proyecto de vida, al de nosotros, es inaceptable. Simplemente no sabemos cómo construir un proyecto de vida común.

Esto se vuelve todavía más grave, cuando nuestro modelo de hombría nos dice que no podemos mostrar debilidad, ni sentimientos, mucho menos atrevernos a llorar. Eso nos impide madurar emocionalmente, y desarrollar nuestra inteligencia emocional. Nos hace totalmente vulnerables, porque como cualquier ser humano vamos a experimentar tristeza. Cualquier manifestación de debilidad, (que para esta concepción es sentir dolor, afligirse o llorar), lastima nuestra virilidad, hombría, masculinidad, no sólo frente a las mujeres, sino ante nuestros familiares, amigos y la sociedad. Una muestra de debilidad puede causar que seamos objeto de burlas, pero también de menosprecio, cuestionando nuestro valor humano y profesional. Generalmente, elegimos evitarlo, negarlo, pero con un costo muy alto.

Esta incapacidad para pedir ayuda, para externar que lo que estamos sintiendo, provocan que sean los hombres, los que más recurren al suicidio. De acuerdo a cifras del INEGI, de los 7,818 casos de suicidio que se presentaron en el año 2020, el 81% fueron hombres. Es decir, de cada 10 casos, 8 son hombres.

Además de este grave problema, está la agresividad, la violencia, como la primera respuesta para la solución de nuestros problemas. El modelo tradicional, no sólo nos vuelve totalmente incompetentes para buscar otras salidas a los desacuerdos y diferencias, sino que nos convierte en agresores, homicidas. De acuerdo con el Resumen Ejecutivo del “Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “si bien los hombres son más propensos que las mujeres a ser víctimas de homicidio, es aún más probable que ellos sean agresores”, lo que significa que los hombres cometen alrededor del 90 por ciento de todos los homicidios registrados en el mundo.

El costo social que tenemos que pagar por esta incapacidad masculina, es gravísimo. Por ejemplo, el homicidio es la principal causa de muerte de la población joven en el país, conforme al INEGI. Miles de jóvenes no podrán realizar sus proyectos de vida y el país perderá ese talento y fuerza productiva, en gran medida, por esa cultura de la violencia, que forma parte del modelo masculino anticuado y obsoleto.

Las sociedades con pronunciada desigualdad de género tienden a caracterizarse por niveles más altos de violencia interpersonal contra las mujeres, incluida la violencia letal, señala el estudio de la UNODC. Incapacitados para tener relaciones en igualdad, para reconocer nuestros sentimientos y desarrollar la inteligencia emocional, con la violencia como primera respuesta a los desacuerdos, hacemos de la vida de las mujeres que amamos, un infierno. El hogar se convierte en un espacio de dominio y opresión. Y lamentablemente, ni siquiera nos damos cuenta de las razones de nuestros fracasos, de los daños que causamos (que también nos van lastimando a nosotros mismos).

Adicionalmente, en estas sociedades tradicionales el hombre no participa de las tareas del hogar. No asume sus responsabilidades compartidas en el cuidado de los hijos. No sabe planchar, cocinar, limpiar, mantener ordenada una casa, o cambiar pañales, preparar el alimento de los niños, bañarlos, cuidarlos. Nos volvemos una carga más para el responsable de las tareas del hogar. Aunque muchos hombres han empezado a compartir las tareas, sigue siendo un punto de negación para muchos varones, que hemos disfrutado del privilegio de no asumir responsabilidades y de vivir del trabajo del hogar de las mujeres. En lugar de convertirnos en seres autónomos y responsables, nos convertimos en dependientes, vividores, explotadores. Es absurdo que sea la ventaja, la desigualdad, la que apuntale nuestra hombría. Eso ya no es sostenible, debe cambiar.

Las mujeres han hecho su trabajo, mientras que los hombres, desde nuestro privilegio, seguimos incapacitando y condenando a las nuevas generaciones.