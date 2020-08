Los problemas que enfrenta la pesca en la mesa de Conago hoy ante AMLO

El sector pesquero. El tema será puesto en la mesa de la Conago. Será el gobernador Quirino Ordaz Coppel quien lo ponga. Lo hará en un buen momento, justo hoy que se reúnen los gobernadores y el presidente López Obrador. En un buen momento, porque en este encuentro estarán presentes todos los que integran el gabinete de López Obrador. Y no sólo eso, estarán también los que forman parte del gabinete ampliado. Como es sabido, el presupuesto 2020 para el sector pesquero fue reducido. Algunos programas fueron desaparecidos sin medir realmente las consecuencias, no sólo económicas, sino sociales. Demandas, como el subsidio al diésel, no fueron atendidas por el Gobierno federal y las trasladó para su revisión para el 2021. Ojo, eso no garantiza que el Gobierno federal regrese el subsidio que se recibía al precio del diésel. El programa de empleo temporal a pescadores lo desapareció el Gobierno federal.

Sin embargo, el Gobierno del Estado lo mantuvo. Y no solo eso, incrementó el monto de los recursos para hacerlos llegar a más pescadores, tanto de aguas interiores, de bahías y de altamar. El secretario de Pesca en Sinaloa, Sergio Torres, ha reiterado que el Gobierno federal dejó en el abandono al sector pesquero, y en buena parte tiene razón, porque hasta el programa de Inspección y Vigilancia quedó reducido a nada, y será puesto en manos de la Secretaría de Marina, como si resguardar los mares y litorales no fuera suficiente trabajo. Ya Quirino abordó en donde se debía el tema del campo sinaloense. Ahora le toca al pesquero. Un sector que, por sexenios, ha estado abandonado. Gobiernos panistas y priistas han pasado sin que realmente atiendan las necesidades del sector pesquero para su desarrollo e impulso. Los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto nada, absolutamente nada, sabían del sector pesquero. Quizá por eso no le dieron la importancia que tiene. Ahora, con López Obrador, todo apunta a que sucederá lo mismo. Tal vez el presidente López Obrador conozca que los camarones son “rositas”, porque los conoce ya cocidos, o piense que se capturan con cuerdas.

Impresionante caravana. Cientos de vehículos circularon por las calles y avenidas de Mazatlán con pancartas exigiendo que el uso del cubrebocas sea obligatorio. La caravana formó parte de las acciones que anunció el líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, para que el Congreso del Estado reconozca y ordene que el uso del cubrebocas servirá para evitar más contagios y muertes de sinaloenses. La iniciativa está recabando firmas para hacerles entender a los diputados que los sinaloenses se quieren proteger de esta pandemia. Y tienen razón. El uso del cubrebocas debe ser obligatorio, porque hay personas que no entienden o simplemente asumen actitudes incongruentes. No saben que el usar cubrebocas puede evitar que se contagie y, en consecuencia, correr el riesgo de perder la vida. Las autoridades deberían de apoyar la demanda y, en caso necesario, imponer sanciones a quienes se resistan a utilizarlo.

No lo han entendido. La pandemia está presente, no se ha ido; y menos han encontrado una cura o vacuna. Su contagio es mortal, pero pareciera que muchos no lo entienden. O se quieren engañar con las cifras maquilladas que a diario nos dispara el Gobierno. Por cierto, Mazatlán y Culiacán siguen pintados de rojo. Sinaloa reportó ayer 108 nuevos casos, 32 de los cuales son de Mazatlán y llegamos a los dos mil 610 muertos. En el país, ni se diga. Ya suman 57 mil 774 muertos y 531 mil 239 contagios confirmados. ¿Cuál domado el virus? ¿Cuál aplanada la curva?