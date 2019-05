Los productores no ven una

Los productores de maíz y trigo de Ahome iniciaron sus cosechas del ciclo otoño-invierno sin garantía de su comercialización por las trabas que están poniendo los industriales.

Pese a que los rendimientos de producción son buenos, las primeras trillas de esos granos se están haciendo en la incertidumbre en cuanto a la venta. Y es que los acuerdos a los que se llegaron no los están cumpliendo los industriales en el caso de la compra de maíz. Uno de ellos es que no están recibiendo las 12 toneladas por hectáreas en 4 mil 150 pesos.

La producción la quieren pagar a 3 mil 500 pesos la tonelada, el cual es el precio internacional.

El escenario de los productores del Valle del Carrizo es similar, están en la incertidumbre porque ya arrancaron las trillas con buenos rendimientos pero aún no se firman los contratos de compra. Es decir, no hay compradores.

Los productores están preocupados y en la incertidumbre. No es para menos. No ven una aunque haya un nuevo gobierno que prometió un cambio que cuando menos en la primera cosecha que les toca de los productos agrícolas no se está viendo en el campo.

Es necesario que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome las acciones pertinentes para que los productores ahora sí ganen toda vez que están levantando buena producción.