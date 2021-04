Los que dejan huella

Para algunos las mascotas son casi como los hijos, el apoyo incondicional, el amigo fiel y el confidente

Aunque La Quinta Estación canta que el sol no regresa este domingo (después de unos añitos) regresan los domingos de “El Sol”, con esto me refiero a ni más ni menos que los domingos de la serie de Luis Miguel que regresa a Netflix más brillante que nunca con Diego Boneta.

Pero aunque hay una luz y muchas ganas de comentar la serie, quiero dedicarme este domingo a hablar sobre otro tipo de personajes que nos llenan de luz todos los días, esos seres de cuatro patas que dejan huellitas al pasar por nuestras vidas, esos acompañantes que les llamamos mascotas.

La verdad es que lo que decidamos tener y cuidar (perro, gato, caballo o lo que sea) merece un gran respeto y cariño. Para algunos las mascotas son casi como los hijos, el apoyo incondicional, el amigo fiel y el confidente (ya que ellos definitivamente no le contarán a nadie). Nos ven crecer, así como nosotros a ellos los vemos cambiar de una manera más rápida. Aunque es imposible para ellos hablar, no significa que no se comunican con nosotros, muy a su manera sí se dan a entender para demostrarnos que somos las personas que los hacemos más felices.

También están aquellos animalitos, los cuales bien no son nuestros formalmente, pero que frecuentamos de vez en cuando y hasta les damos agua y una sonrisa porque llegan a adquirir cierta familiaridad con nosotros. Me entristece mucho saber que hay gente que maltrata este tipo de criaturas, independientemente le pertenezcan a alguien o no, estos animales no cuentan con voz para defenderse más que sus cuatro patitas. Sé que el temperamento de los animalitos (al igual que las personas) es diferente dependiendo de cada uno, pero al final de cuentas ellos dependen de nosotros para sobrevivir, de rondar y disfrutar de su vida como nosotros.

De verdad los invito a cuidar a estos animalitos y sobre todo de defenderlos. Ellos hacen de nuestro mundo un lugar mejor y nos dan tantas alegrías, no nos queda menos que convertir sus cariños en una voz para hacerles justicia. Empezando por #JusticiaPorRodolfo.

Ana en Rose.