Los que están a favor de la planta de fertilizantes en Topolobampo se echaron para adelante

Euforia. El inicio formal del proceso de la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo oreó los ánimos que imperan en el municipio y en el estado. Unos se echaron para adelante con la confianza de que van a tener el voto del sí el próximo 28, como los empresarios de Gas y Petroquímica de Occidente y la mayoría de los sectores de la sociedad ahomense. De hecho, ayer Brenda Norzagaray, vocera del GPO, mostró la satisfacción porque la consulta popular se está haciendo realidad tras que el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, dio a conocer las bases del ejercicio participativo, inédito en la vida pública de Ahome y Sinaloa. Igual otros sectores, sobre todo los productores agrícolas, se involucraron para sacar adelante el proyecto. Se habla que el trabajo está hecho para obtener la mayoría de los votos. Incluso, hay líderes de los partidos políticos que promueven el sí, como el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, que lanzó una campaña en favor de la planta.

Derrota anticipada. Contrario a ese ánimo festivo, está el de la derrota anticipada de los opositores a la planta de fertilizantes. Y es que el ambiente no le es favorable para su propósito del no a la planta. El signo más claro de esto es la del líder del grupo Aquí No de Topolobampo, Ulises Pinzón, quien anunció que no va a participar en la consulta popular. Tiró la toalla luego de exponer sus razones que se resumen en que el proceso está manipulado. Es más, algunos líderes ambientalistas en Sinaloa hicieron ayer la lucha para que los diputados locales cancelaran la consulta con argumentos, algunos imprecisos. Esto fue en la reunión de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, en donde los diputados le sacaron la vuelta a esa petición. Melina Maldonado, activista del campo Lázaro Cárdenas, pecó de ingenua: que ahora sí tienen la esperanza de que el gobernador Rubén Rocha Moya los va a apoyar. Así de despistados andan.

Lavado de manos. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dijo ayer que su gobierno no tiene injerencia en la consulta popular. Tiene razón: el proceso lo organiza la Secretaría de Gobernación, pero lo que le mete ruido al tema es que abiertamente se pronuncia a favor del proyecto y que él designó a los integrantes del comité ciudadano para vigilar la consulta, en el que el excampeón de box Jorge “El Travieso” Arce arruinó la naturaleza de imparcialidad al pronunciarse a favor de la planta en la presentación de ese órgano “ciudadano”.

De nuevo. El gobernador Rubén Rocha Moya vendrá mañana a Ahome a una reunión de seguridad y a poner en marcha los trabajos de una nueva planta de agua potable en el ejido Benito Juárez, que mejorará el servicio en ese lugar y en algunos asentamientos de la ciudad. Le va a quitar carga a la planta José Hernández Terán. Eso lo presumió ayer Vargas Landeros, quien anduvo en Topolobampo en el traslado de poderes por un año más de ese lugar.

Patadas de ahogado. Dicen que la exalcaldesa de El Fuerte Nubia Ramos no espanta con el petate del muerto al alcalde Gildardo Leyva, sus funcionarios y regidores con la advertencia de que va a actuar legalmente en su contra si vuelven a señalar irregularidades en su gestión. Lo toman como patadas de ahogado tras la auditoría especial que van a solicitar de sus últimos dos años de su gobierno. A opinión de varios, su carrera política está destrozada desde mucho antes de las elecciones por el rechazo de los fortenses a su forma de hacer gobierno, en la que benefició a compadres y familiares y que se reflejó en las urnas porque aunque quiera deslindarse de la derrota del PRI, tiene su corresponsabilidad. Se habla que Leyva se festinó cuando supo de la reacción de Nubia Ramos. Y a pesar de ella, el tema lo va a retomar en su momento.