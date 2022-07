Los que frenan vs los que aceleran

No busques los erroes, busca un remedio. Henry Ford

En una época en la que el mundo convulsiona, en la que todavía no alcanzamos a dimensionar completamente las consecuencias de una pandemia que trastocó la salud, la convivencia social, los aspectos emocionales y la economía de las familias en el mundo; en la que la estabilidad del mundo parece pender de alfileres y en la que la complejidad de los retos colectivos toma aceleramiento; pareciera que apostamos, como nunca antes, a que la respuesta vendrá (de donde nunca ha venido): la clase política encargada de servir al país.

Por naturaleza, la élite política siempre le ha apostado a la preservación del statusquo, es de lo que se benefician, que las cosas permanezcan como están, que no muten, que no se retroceda, pero tampoco que se avance, que no crezcan las libertades para la ciudadanía, ni mucho menos su participación en lo público. Es hasta que un problema explota o hasta que la presión social es tanta, que deciden accionar, y el político siempre va a buscar dar los menos pasos posibles a la solución, si acaso lo suficiente para maquillar algún conflicto o para tener contenta a la población. Si quien nos gobierna puede mejorar en algo del 1 al 10, por lo regular se van a quedar en un avance del 1 al 5, se encuentran cómodos en la mediocridad, la medianía es su zona de confort.

No nos hemos cansado de repetir que los avances en democracia, libertad, transparencia, igualdad, respeto a los derechos de los grupos vulnerables y la visibilidad de los problemas ha sido la lucha feroz y constante de la sociedad organizada, de las asociaciones civiles, de los grupos empresariales, es decir, quienes verdaderamente se interesan en el desarrollo y evolución de nuestra sociedad, a quien de verdad le duele, es a la gente de a pie, que necesita seguridad,

empleo, atenciones y que les garanticen el respeto a sus derechos.

Todo viene a cuento cuando nos encontramos con un gobierno federal que parece empecinado en ponerle el pie a la clase empresarial, que ha provocado hasta el cansancio a nuestros principales socios comerciales del lado norte de la frontera, que se ha dedicado a romper los acuerdos a los que ellos mismos se comprometieron; cuando las acciones de un gobierno populista han dilapidado los recursos de la nación, en la etapa más crítica económica y socialmente hablando de la historia reciente de nuestro país, ha sido el accionar del sector privado lo que mantiene en pie este país y pareciera que hasta eso se quiere estropear.

Hay voces que reclaman la pasividad y hasta sumisión de los grandes empresarios en el país ante los caprichos y actitudes presidenciales y los comparan con la dignidad y firmeza con que enfrentaron en su momento Eugenio Garza Sada, Manuel Clouthier o Andrés Marcelo Sada a los populistas del siglo pasado y, a pesar de que existen evidentes señales en la que las principales corporaciones en México pudieran ser un muro de contención, en el fondo del asunto, si lo están siendo, cuando se observa que con su esfuerzo y apuesta por la gente de está nación, son los que están intentando acelerar mientras tienen enfrente a un circo costoso y escandaloso, haciendo todo lo posible por frenar.

De milagros: a todos nos llega la espiritualidad cuando las circunstancias nos apremian, cuando tenemos una dificultad o nos enfrentamos a una amenaza que nos rebasa, vamos de vez en vez, implorando por un milagro que nos permita salvar nuestros problemas, sin darnos cuenta que el milagro ya está concedido y es la vida misma, poder ver a los ojos a tus seres queridos, hablar con ellos, respirar de su mismo aire. A Dios, a la vida y al universo: GRACIAS por el milagro de la vida mía, por permitirnos seguir disfrutándola con mi hermana Gabriela y por hacerme coincidir con tanta familia y amigos que no nos abandonaron y nos quisieron lo suficiente para orar con nosotros y mandarnos toda su buena vibra y apoyo incondicional. Gracias.