Los récords de jonrones impuestos por Mattingly

“La isla de Manhattan la vendieron los aborígenes por 24 dólares. Es lo que cuesta estacionar allá ahora”… Joey Adams.---o-o-o-o-Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). Hoy y mañana son Días del Correo.Alí J. Caldera, de San Mateo, pregunta…: “¿Por qué George Sisler no jugó en la temporada de 1923, si venía de batear para 420 en 1922.Amigo Ajotacé…: Sisler sufría de sinusitis y durante el invierno de 1922 se le agravó ese mal, obligándolo a estar fuera de juego, no solo durante toda la campaña de 1923, sino también al comienzo de la de 1924, cuando se reportó tarde.Gumercindo Buitrago L., de Baruta, pregunta…: “¿Los umpires de Grandes Ligas tienen buenos sueldos?”.Amigo Chindo…: El sueldo mínimo para ellos es de 84 mil dólares por temporada. Lo aumentan cada tres o cuatro años, según calidad y experiencia, y pueden llagar a recibir 300 mil dólares.Edson Herrera, de Ensenada, pregunta…: “¿Qué posibilidades ve en los Dodgers para ganar hasta la Serie Mundial este año?”.Amigo Chon…: Durante las últimas temporadas han llegado bien a septiembre, pero son como esos jugadores de ajedrez que no saben dar el jaque mate.Antonio J. Campos B., de Guarenas, pregunta…: “¿Por qué muchos peloteros usan ese anillo en el dedo pulgar cuando van a batear?”.Amigo Toño…: Eso es de goma y evita daños en los dedos y en la palma de la mano. Los bigleaguers van al bate tres, cuatro o cinco veces por juego, pero en las prácticas hacen centenares de swings diariamente.Juan de J. Colmenares D., de Caracas, opina…: “Van a tener que estudiar más a los bateadores de los Yankees, por su excesivo poder. Pero el poder solo no gana campeonatos. Necesitarán que los demás se embasen. Si cooperan con los sluggers, pueden llegar a la Serie Mundial”.Luis J. Boid R., de Tijuana, pregunta…: “Siempre creí que Don Mattingly era buen chocador, pero mi padre me ha dicho ahora que, nada menos con los Yankees, impuso un récord de jonrones, aun cuando no recuerda cuál. ¿Puede ayudarme?”.Amigo Lucho…: Tu papa está en lo correcto. Mattingly conectó jonrones en ocho juegos consecutivos durante julio de 1987, empatando el récord de Dale Long (Piratas) impuesto en 1956, marca que también igualó más tarde, en 1993, Ken Griffey hijo (Marineros). Mattingly sacó 10 cuadrangulares en esos ocho juegos, incluso dos grand slams. De paso, impuso otro récord interno de los Yankees porque disparó extrabases en 10 juegos en fila, con los cuales superó la vieja marca de Babe Ruth, que era de nueve, impuesta en 1921. Un extraño hecho fue que Mattingly terminó esa temporada con seis grand slams, nuevo récord de ambas Ligas, pero esos fueron los únicos que conectó él en sus 14 años de bigleaguer.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.