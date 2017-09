Los reelegibles: alcaldes con puntaje para seguir en la silla

El carácter circunstancial propio de la actividad política puede dar sorpresas, pero ya es posible adelantar algunos nombres que se perfilan como los primeros presidentes municipales que serán reelectos en Sinaloa.



Esto con base en las mediciones de EL DEBATE entre los diversos sectores de la población y, desde luego, anteponiendo el estilo pragmático de Quirino Ordaz, para quien la pauta de selección será marcada por los números: la rentabilidad electoral.



Para este momento, dada la cercana relación que Quirino ha cultivado con el presidente Enrique Peña Nieto, se da como un hecho que el gobernador «llevará mano» en los nombramientos de candidatos para las elecciones del año próximo. Fuentes de altísimo nivel nos aseguran que el primer mandatario tiene plena confianza en el criterio de Ordaz porque sabe que decidirá con la cabeza fría, basado en el cálculo ganador en las urnas y no en sus afectos o simpatías personales.



La influencia que pudieran ejercer los grupos de poder para este momento ha quedado total y absolutamente descartada. Las mafias políticas están fuera del juego.



Las mismas fuentes nos confirman lo que ya está a luces vistas: los alcaldes con posibilidades de dar la batalla electoral para repetir en 2018. A continuación, los nombres:

Jesús Valdés, Culiacán; Diana Armenta, Guasave; Lorena Pérez, Badiraguato; Nubia Ramos, El Fuerte; Carlo Mario Ortiz, Salvador Alvarado; Álvaro Ruelas, Ahome; y Fernando Pucheta, Mazatlán. El resto continúa bajo observación.



Un elemento es fundamental en esta ecuación: la aceptación popular. En la circunstancia crítica que enfrentan los partidos políticos, y muy en especial el PRI, se impone la capacidad de atraer votos como primer requisito.



Pucheta, por ejemplo, si algo tiene es pueblo, y si a ello le agregamos que ha aprendido a disciplinarse ante el gobernador y limitar su desparpajo (clave de su encanto, eso sí) a sus visitas a las colonias para guardar compostura ante el jefe político del priismo sinaloense, puede asegurarse que logró enderezar su ruta hacia el 1 de julio.



Caso similar es Jesús Valdés, cuyo carisma es su principal carta de presentación para buscar continuar en el cargo. Las obras de reencarpetado que de manera abundante le brinda al municipio el gobierno estatal son la mejor señal de que es visto con buenos ojos por Quirino Ordaz.



De Álvaro Ruelas y de Carlo Mario ya se sabe que figuran entre los alcaldes que mejores cuentas le han entregado al gobernador. Tienen pase casi directo a la reelección, aunque más les valdría, como a todos, no caer en un exceso de confianza.



La fuerza demostrada por Nubia Ramos como mujer y como figura de mando le ha atraído no solo el apoyo popular, sino el reconocimiento del Ejecutivo estatal. En el mismo caso se encuentra Lorena Pérez, una señora de tamaños para gobernar un municipio tan complicado como Badiraguato. Basta ver el cúmulo de obra pública con que ha sido favorecido su municipio en la actual administración. De allí la fuerza con que salió a dar el Grito de Independencia en el balcón del Palacio Municipal el pasado viernes, dueña absoluta de la situación.



El de Diana Armenta es un caso peculiar. Contra lo que suponíamos, sí está interesada en la reelección, pero al parecer «arriba» le ven condiciones también para ser una buena candidata a diputada federal. Será cuestión de unos meses para que se defina su destino.

VIVAS LAS QUEREMOS. Por primera vez, el tema de la violencia en contra de las mujeres y su expresión extrema, que son los feminicidios, lideran la agenda nacional. Ya no hablamos de discursos, iniciativas o posturas de los poderosos, sino de algo mucho más importante: la conciencia pública. La sociedad debate el tema, y si bien la postura machista sigue presente, esta vez las mujeres han hecho prevalecer su voz. Enhorabuena.