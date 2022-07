Los resabios de agricultores tras elección

El expresidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, sigue teniendo ascendencia en el sector pese a haber dejado el liderazgo formalmente en manos de Miguel Ángel López Miranda. Los líderes cenecistas a lo largo y ancho de Sinaloa respetan a López Miranda, pero reconocen a Hernández Álvarez como su guía moral. Una señal de esto la dio antier Aristeo Verdugo cuando dejó la presidencia del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo, posición que asumió José Manuel Santos Granillo. En su mensaje, Verdugo le pidió a López Miranda que fuera el portavoz de los cenecistas de esa región para con Hernández Álvarez, a quien le expresan que para donde él vaya ellos también van. Muchos entendieron que eso es para lo que viene en el 2024.

TAL PARECE que en la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente en Guasave todavía quedaron resentimientos después de la elección que se llevó a cabo este año para cambiar la directiva, y donde Jesús Rojo Plascencia le ganó la presidencia a Eucario Ortiz. No se puede decir otra cosa cuando el segundo y sus seguidores hicieron su propio festejo del Día del Agricultor porque no querían convivir con quienes consideran sus enemigos, a pesar de ser todos socios del mismo organismo. Rojo Plascencia no ha querido hacer declaraciones polémicas en ese sentido y se ha mantenido diciendo que él viene a trabajar para sacar a la AARSP adelante y así a todos les vaya bien, pero ese pequeño grupo que no quedó conforme con los resultados de la elección, no opina lo mismo, y tal parece que le harán la vida de cuadritos.

LOS PRODUCTORES agrícolas y ganaderos del municipio de San Ignacio se sienten abandonados por el actual gobierno municipal. Y es que a casi nueve meses de haber tomado posesión, el alcalde Octavio Bastidas Manjarrez no ha volteado a verlos pese a que requieren de mucha atención y por ser de las actividades económicas más fuertes de San Ignacio. Tal parece que el edil se encuentra más preocupado porque su presencia se haga notar en eventos fuera de su municipio, que por solucionar la problemática no solo de estos sectores, sino del resto.

EN ELOTA hay un revuelo entre los productores temporaleros después de la reciente visita del gobernador Rubén Rocha. Y es que este prometió el reparto gratuito de semillas de ajonjolí, garbanzo, cártamo y frijol. Apenas el miércoles entregó mil 780 sacos de sorgo grano y forrajero, 292 sacos de sudán y 57 de pasto buffel, sumando un total de 2 mil 129 costales de semilla. Solo se espera que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan y no haya mano negra, como le ha llamado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador a la intervención de seudolíderes y empresarios oportunistas que ¡vaya que sobran!

POR CIERTO, los que están esperando que Rocha Moya cumpla con su promesa son los productores temporaleros de Concordia. Y es que les ofreció fertilizantes, pero aún no les llega. Están esperando ese apoyo como también las lluvias para sembrar el milo y el maíz. Estos granos se siembran en el mes de junio, pero ante la incertidumbre por la ausencia de precipitaciones no se quisieron arriesgar. A lo mejor les llegan las dos cosas juntas. Por lo pronto, a esperar.