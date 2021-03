Los riesgos de salud del candidato a la gubernatura de Morena en la mira

¿Qué pasa con Rocha Moya? La marca no lo es todo. Hoy, los candidatos de Morena están obligados a ganarse sus votos. No es para nada una elección como la del 2018, donde el triunfo les cayó del cielo. Cuando sin trabajar en sus campañas les cayeron del cielo los votos. Hoy es sin duda diferente. Por eso llama la atención de lo que está sucediendo con el candidato de Morena a la gubernatura. Rocha Moya ha desaparecido en los medios de comunicación. En los encuentros presenciales con su estructura, con sus simpatizantes. En redes sociales su presencia pasa inadvertida. Corren versiones de los mismos morenistas que hay un plan “B” en el proceso electoral de Sinaloa. Y que entraría en operación en caso de una emergencia. ¿Cuál sería la emergencia? Pues que Rocha Moya volviera a contagiarse de Covid 19. Se sabe y el propio Rocha Moya lo ha confirmado se ha infectado en dos ocasiones de coronavirus. Por fortuna, lo ha logrado superar. ¿Pero quién asegura que no tendría más contagios? Y lo peor, que este virus lo obliga a parar su campaña. Rocha Moya es un adulto mayor. Es del grupo vulnerable. Él lo sabe, y su círculo cercano también. En estos momentos de intercampañas, Rocha Moya pareciera que está “guardado”. Y no es porque él así lo quiera. Es la situación que se vive a consecuencia de la pandemia. Será sin duda interesante observar cómo se desarrolla este proceso electoral. Rocha Moya lo sabe. Espacio que no se cubre políticamente…Otro llega a cubrir.

La mota legal… eleva la moral. Pues la Cámara de Diputados aprobó el uso legal de la mariguana. Ahora además de jodidos, tendremos un país de mariguanos. Los diputados federales de Morena, incluidos claro está los de Sinaloa, votaron a favor de aprobar el uso de la mariguana. Es más, con la expresión: “La mota legal eleva la moral”, lanzada por la diputada de Morena, Simey Olvera, los legisladores morenistas festejaron y le dieron la connotación de un día histórico al de su aprobación. El tema de la legalización en el uso de la mariguana es tan amplio y no simplista.

Adiós al Aguamarina. El año pasado, se decidió cerrar las puertas del emblemático hotel Aguamarina. La pandemia estaba en todo su apogeo. El golpe era brutal. Decenas de trabajadores se quedaron en la espera de una reapertura. Pero no fue así. Ayer, el inmueble comenzó a ser demolido. Por muchos años, el hotel Aguamarina fue centro preferido para convenciones, reuniones políticas y conferencias de prensa. También lugar preferido por muchos años para fiestas y celebraciones especiales. El lugar dará paso a otro proyecto turístico impulsado por el Grupo Alerta que encabeza el empresario Rodolfo Madero.

Golpes al bolsillo familiar. El precio de la gasolina se disparó. Ya se veía venir un precio mayor a 21 pesos por litro. Semanas anteriores el precio fue aumentando poco a poco. También ya se está avisando de un aumento al precio del gas doméstico. Y con esto vendrán aumentos en cascada de toda clase de artículos y alimentos.

Morena definirá sus candidatos. Será la próxima semana cuando Morena defina quiénes serán sus candidatos para alcaldes y diputados. Habrá sorpresas interesantes. En Mazatlán, Culiacán y Ahome será una bomba. Y no serán del agrado de muchos morenistas que le han apostado a otras opciones.