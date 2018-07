Los robos a escuelas están fuera de control

En Culiacán, a los que nadie se molesta en detener es a los amantes de lo ajeno, ya que en varias escuelas del sector sur de esta ciudad se han cometido robos del cableado eléctrico interno de los planteles. Y pese a los reportes puestos ante la dirección de Seguridad Pública Municipal, los actos ilícitos han incrementado en el periodo vacacional. Por eso, andan buscando personas que les interese una chamba para ponerlos de vigilantes. Interesados, favor de comunicarse con Óscar Guinto Marmolejo, al (667) 758 76 00.Los del ejido Felipe Ángeles, en el municipio de Ahome, andan pensando en organizar una megapiscinada pa’ aprovechar el montón de lagunas callejeras que quedaron luego de la lluvia que cayó ayer. Y es que dicen que el personal de Obras Públicas Municipales ni se acerca por el lugar a darle una ‘chaineadita’ a las vialidades. Si alguien puede, porfa échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de esta dependencia, Josué Sánchez Ruelas, al (668) 816 50 06, pa’ ver si quiere llevar a su gente al guateque.Los que piden que se ponga un alto a la quema de basura por los laterales del río Sinaloa son los guasavenses, quienes aseguran que han agarrado la zona como basurero público, y hasta la fecha no han visto que las autoridades de Ecología multen a nadie, a pesar de que están a la vista de todos, llega raza con bolsas de basura o escombro a tirarlo ahí. Alguien debería llamarle a la ‘dire’ de esta dependencia, María de Los Ángeles Verduzco Heredia, pa’ que deje de hacerse ‘pato’ y se ponga las pilas. Le pueden llamar al (687) 872 15 36.Se solicita maquinaria pesada para levantar un bordo en el arroyo El Zopilote, a la altura de la colonia 10 de Abril, en la ciudad de Guamúchil, ya que dice la raza del lugar que, aunque los trabajadores de Obras Públicas anduvieron chambeando en la zona, a diferencia de otros años, no hicieron un bordo en el arroyo pa’ evitar que se desborde el agua, por lo que la gente anda con el Jesús en la boca. Si sabes dónde conseguir maquinaria, échale una llamadita al ‘dire’ de Obras Públicas, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.Los pescadores del municipio de Escuinapa no encuentran la forma de contener la ola de pescadores furtivos que han tomado los esteros como un botín. A decir de Jorge García, líder cooperativista, hace falta el apoyo de las autoridades de la Marina y Conapesca para vigilar los esteros. Además, piden al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, que se dé una vuelta por el sur del estado, donde también hay mares y esteros, y el problema es mayor. Por si no sabían, pueden marcarle al comisionado al (669) 915 69 00 para agendar una cita y exponer el caso en persona.