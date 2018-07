Los robos están a la orden del día en las vacaciones

¡Atención! La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán solicita personas que se unan a las filas de la Policía, debido a que las ratas de dos patas andan aprovechando que los chamacos salieron de vacaciones y no hay gente en los planteles para hacer de las suyas en una primaria de la colonia Aquiles Serdán, en donde les robaron hasta los aires. Interesados, favor de comunicarse con el ‘secre’ Óscar Guinto Marmolejo, al número (667) 760 14 27.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Los Mochis anda contratando chalanes voluntarios pa’ que le echen la mano en cortar las ramas de los árboles que se están enredando con los cables de luz, pa’ que no vaya a pasar una desgracia o se vaya a ir la electricidad. Y es que, al parecer, los que tiene no son suficientes pa’ este ‘jale’ porque por donde sea se ve esta enredadera. Interesados en apoyar a la causa, échele el ‘fonazo’ al superintendente de la CFE en la zona norte, Luis Soto Valencia, al 01 800 690 69 00 pa’ que lo apunte pa’ la chamba.La dirección de Obras y Servicios Públicos en Guasave tiene chambas temporales para hombres y mujeres en distintas áreas, pues como les llueven las quejas por fallas en el alumbrado, la recolección de basura y por el pésimo estado de las calles, quieren armar brigadas para solucionar aunque sea un poco las deficiencias. Si te interesa, échale la llamada a Francisco Miguel Retamoza, director del departamento, al teléfono (687) 871 87 09.Se solicitan los servicios de un detective para que se dé a la tarea de investigar a quién le toca atender la bronca del desabasto de agua en la colonia Valle Bonito III, en Guamúchil, y es que, según dicen los mismos vecinos, batallan pa’ que les llegue el vital líquido y la constructora y la Japasa ahí nomás se tiran la bolita. Si sabes de un buen investigador que pueda checar el dato, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 29 03.A quien le urge un personal más eficiente es a la Alianza de Autotransportes de Mazatlán. Y no es que los motores de la flota de servicio urbano estén tan mal, lo que pasa es que más del 60 por ciento de las ventanas de las unidades están cerradas, y es casi imposible abrirlas. Así, los usuarios deben soportar temperaturas de más de 40 grados al interior de los camiones, pues desde hace casi una década retiraron los sistemas de aire acondicionado. Si conoce un trabajador bueno para esas tareas, aquí le dejamos el teléfono del líder de la Alianza, Roberto Osuna, al (669) 982 22 87.