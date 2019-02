Los rollos, el papel y la Liga

Dicen que por más viejo que estés no dejas de aprender. Y en cualquier parte o momento descubres algo nuevo. El fin de semana fui al supermercado, no tendría nada de raro, de no haberme fijado en la forma en que una señora tocaba los rollos de papel sanitario. Era algo parecido a cuando escoges un aguacate en la frutería. Ya ven ustedes que existen rollos de infinidad de marcas, de colores y olores diferentes. La señora se paseó por todo el corredor y tocaba y tocaba.

Los aplastaba un poco y refunfuñaba. Que estaban muy flojos unos y otros demasiado sueltos. Luego de preguntarle cuál era el objetivo sobre ello, me advirtió de que tienen menos papel envuelto, que uno debe de tomar o comprar los que están más firmes, más duros, sea la marca que fuere. Y en realidad comprobé del porqué en ocasiones se termina mucho más rápido el combo de papel que uno trae a casa. ¡No sé si usted lo sabía, yo no! Y ya que estamos con los rollos, qué papel irá a jugar ahora la organización del futbol cuando no termina el mes de febrero y la Liga de Primera Fuerza Copa Ayuntamiento ha finalizado su rol normal.

Colofón. Y a propósito de chufos, gascos, riquitiñis, -traducción- “No puedo evitar evitarte, qué tal si mejor te invito”. ¡Ai´sí! Según la calendarización, sería momento de estar en Liga hasta el mes de mayo aproximadamente. ¿Se echará a rodar otro circuito de inmediato? ¿O todos esos jugadores tendrán que esperar para el Torneo de Los Barrios de EL DEBATE? Aunque la mayoría, -se conoce- también juegan en la Liga Rural. ¡Sepa…!