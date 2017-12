Los seis alcaldes con «estrellita en la frente» de QOC

María Lorena Pérez Olivas, de Badiraguato; Jesús Valdés Palazuelos, de Culiacán; Carlo Mario Ortiz Sánchez, de Salvador Alvarado; Álvaro Ruelas Echave, de Ahome; Hugo Enrique Moreno Guzmán, de Escuinapa, y Fernando Pucheta Sánchez, de Mazatlán, son los únicos alcaldes que contarán con la presencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel en sus respectivos informes municipales.

Todos los buenos augurios para el futuro político de estos seis alcaldes que usted pueda imaginar en función de este gesto del hombre que gobierna el estado, tienen amplias posibilidades de verse realizados el año que está por iniciar.

Evidentemente, los seis presidentes municipales en mención se han ganado a pulso el reconocimiento de Quirino por su entrega al trabajo, capacidad de gestión y eficacia resolutiva; son el tipo de funcionarios que no acostumbran pedirle al mandatario estatal que les ayude a resolver los problemas de sus demarcaciones, sino que recurren a él sólo en casos estrictamente indispensables. Capacidad y resultados son las claves para ganarse la voluntad de Ordaz Coppel.

El solo hecho de que el gobernador haya acomodado su agenda (en una suerte de rompecabezas político, dado el intenso ritmo de actividad que lo distingue) para asistir a estos seis actos, dice mucho. Todavía no sabemos exactamente qué, pero mucho.

Por lo pronto, la reelección, o bien, una que otra candidatura a un cargo de elección popular de orden federal, se encuentra prácticamente garantizada para este sexteto de personajes.

Cabe aclarar, sin embargo, que no son los únicos alcaldes en el ánimo de Quirino Ordaz. Por lo que nos enteramos, la agenda original del gobernador contemplaba también su presencia en tres informes municipales más: el de Nubia Ramos Carbajal, en El Fuerte; el de Diana Armenta Armenta, en Guasave, y el de María Beatriz León Rubio, en Sinaloa, el día 14.

Sin embargo, de última hora, el mandatario se vio obligado a cancelar su asistencia a esos tres eventos, puesto que fue convocado, junto con todos los gobernadores del país, a una reunión de la Conago, con el presidente Enrique Peña, justo el día jueves 14 de diciembre.

Quirino Ordaz, como ya se ha informado, ocupa tres importantes carteras en la Conferencia Nacional de Gobernadores: coordina las comisiones de Campo y Pesca, y ocupa la vicecoordinación de la Comisión Ejecutiva de Conago para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

A saber, las fechas de los seis informes municipales de Sinaloa en los que hará acto de presencia el gobernador Quirino Ordaz son las siguientes:

Este viernes 8 es el de Chuy Valdés; el sábado 9, los de Carlo Mario y Vallo Ruelas; el domingo 17, el de Pucheta, y finalmente, el viernes 15, el del Yiyo Moreno y el de la única mujer del selecto grupo de la «estrellita en la frente»: la profesora Lorena Pérez, alcaldesa de Badiraguato.

HONRAN A DIVA. Innumerables son las distinciones de que ha sido objeto alrededor del mundo la senadora sinaloense Diva Gastélum, pero hoy recibe un galardón que la enaltece de modo especial: el VII Premio de Equidad de Género «Miguel Alemán Valdés».

Otorgado por la Fundación Miguel Alemán, se trata de uno de los más altos honores en el ámbito de la igualdad de género en nuestro país. Recordemos que, como presidente de la República (1946-1952), don Miguel Alemán Valdés fue el impulsor del derecho al voto de las mujeres; alcanzó a implementarlo a nivel municipal en su último año de gobierno, para que en 1953 alcanzara su aplicación plena a todos los niveles de elección en México.

El Dr. Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, hará entrega del premio a Diva Gastélum, en reconocimiento a sus aportaciones en materia de género y derechos humanos desde el ámbito parlamentario para todo el país y América Latina.