Los siete síndicos se reunieron con el alcalde electo de Ahome Gerardo Vargas Landeros

Sustituto. José Antonio Contreras, Francisco Espinoza, Hilda Rodrigo, Héctor Morales y Juan Francisco Fierro es la lista de los que el alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman, propondrá al Congreso del Estado para que sea su sustituto, ya que él va a tomar protesta el 1 de septiembre como diputado federal pluri. Así, ya no está en su ánimo la regidora petista Socorro Calderón Guillén para que termine el trienio, como sí lo estuvo cuando pidió licencia. Los nombres que barajó ayer el alcalde son sus incondicionales, que de seguro van a seguir a pie juntillas lo que les diga hasta el 1 de noviembre. Incluso, que ni siquiera se forme la comisión de entrega-recepción 30 días antes del cambio de poder como lo marca la ley, ya que se le puso que al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros no se le abrirán las puertas de la dependencia hasta el 1 de noviembre. Sin embargo, habría que ver a quién va a nombrar el Congreso del Estado como su sustituto porque no necesariamente tiene que ser uno de los que él proponga. Algunos ahomenses lo que quieren es que sea uno que no entorpezca el proceso de transición.

Colaboración. Los que sí se reunieron con el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fueron los siete síndicos. Lo dicho ayer por los síndicos para el Plan Municipal de Desarrollo es lo de menos, ya que es lo mismo que Vargas Landeros recogió de la gente durante la campaña, sino el mensaje del alineamiento. O lo que es lo mismo ¡muera el rey, viva el rey! Se habla que los síndicos acudieron a la convocatoria de Vargas Landeros por cuenta propia. Ninguno consultó de la reunión al secretario del Ayuntamiento, Moisés Cadena, porque estaban seguros que los iba a desautorizar. En realidad, los síndicos por nada del mundo iban a desaprovechar la oportunidad de estar con el alcalde electo. Dicen que hay algunos que quieren sobrevivir a este trienio y a como se expresó en la reunión algunos ubican a Irma Delgado, de la sindicatura Central, como una de ellas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Impunidad para Peña Nieto

Reclamo. Por cierto, la síndica de Topo, Déborah Preciado, le puso color a la visita que antier hizo el gobernador Quirino Ordaz Coppel para la entrega de motores marinos a los pescadores. Le pidió que cumpla su compromiso de reencarpetar la calle Benito Juárez. Y es que hace dos años visitó el puerto, se tomó la foto para el inicio de los trabajos y hasta ahí quedó. Preciado lo que quiere es que se hagan esos trabajos para “hacer historia en su pueblo”.

Movido. En cuanto llegó de Veracruz, donde recibió el reconocimiento Doctor Honoris Causa en Educación por parte de la Academia Mundial de Educación, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, entregó equipo de drones a los planteles de Los Mochis y Guasave para fortalecer la carrera de Pilotajes de Drones. Incluso, en el acto, que se llevó a cabo ayer en un salón de conocido hotel de la ciudad, Angulo Castro reveló que esta carrera les está abriendo la oportunidad de trabajo a los que egresan de la institución. Aparte de otras empresas en el estado, ya se tienen pláticas con Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de Topolobampo para la contratación de los egresados. Aunque se sabe que no se ha concretado la instalación y funcionamiento de la planta de fertilizantes, de todos modos están por firmar un convenio de colaboración. Por lo que se ve, Angulo Castro y el director general de GPO, Arturo Moya, no pierden el tiempo.

Leer más: 2024: regresa el método tradicional: tapado, suspirantes, dedazo, cargada

El pago. Tuvo efecto la manifestación de los capacitadores electorales del Instituto Nacional Electoral porque no se les había pagado. Y es que lo mismo fue en esta ciudad que en otras a lo largo de Sinaloa. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Jorge Luis Ruelas, llamó a los capacitadores a que acudan a las oficinas de los distritos para cobrar porque no se les va a depositar en el banco.

Síguenos en