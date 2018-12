Los sinaloenses claves de AMLO

La izquierda mexicana vivió el pasado sábado el día que tanto habían soñado, la llegada de uno de los suyos a la Presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador rindió protesta en el máximo cargo de la nación.

En su primer discurso como mandatario nacional, que por cierto fue larguísimo, arrancó agradeciendo las atenciones al presidente saliente Enrique Peña Nieto. “Le reconozco el hecho de no haber intervenido, como lo hicieron otros presidentes, en las pasadas elecciones presidenciales”.

López Obrador recalcó que han padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. “Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto”.

A los panistas que protestaban para que baje la gasolina les contestó de manera lapidaria, dijo “ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje”. Al final la gasolina y combustibles no bajarán a corto plazo, la promesa y compromiso del presidente es hasta que se haya construido una nueva refinería y rehabilitado seis más.

Entre los mensajes que dieron más tranquilidad fue cuando afirmaba que en ninguna circunstancia buscará reelegirse, que su gobierno actuará sin odio y que no permitirá la corrupción.

Las frases del discurso fueron: me canso, ganso; no tengo derecho a fallar; yo ya no me pertenezco; no me dejen solo, sin ustedes valgo casi nada; y pongamos punto final, empecemos de nuevo.

Lo que faltó en sus discursos en la Cámara de Diputados y en el evento del Zócalo fue un claro y directo llamado a la unidad y reconciliación nacional. También sería sano que deje de llamar adversarios a la oposición.

Sinaloa. Hoy por hoy, el senador de la República Rubén Rocha Moya es el sinaloense más cercano al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. No solo porque tiene el cargo de mayor importancia y jerarquía, sino porque tiene una historia de amistad de hace más de dos décadas.

Recordemos que en 1998 Rocha Moya arrancó su campaña a la gubernatura en Mazatlán, ahí tuvo como invitado de honor al hoy presidente López Obrador, entonces era dirigente nacional del PRD.

Otra que será de las piezas claves de AMLO en Sinaloa será Raúl Elenes Angulo como nuevo comisionado nacional de Pesca; no es tarea menor, tiene la misión de realizar una reestructuración y a esto agréguele los graves problemas del sector en todo el país.

La nueva figura del superdelegado en Sinaloa que asumirá Jaime Montes Salas lleva el sello y marca de AMLO, el cargo es de reciente creación y será el representante del gobierno federal, con esto tiene una enorme responsabilidad.

Así que con el nuevo gobierno federal que acaba de iniciar en automático Rubén Rocha Moya se convierte en el puente, enlace y en el sinaloense más cercano del presidente López Obrador. Mientras que Raúl Elenes y Jaime Montes serán operadores y colaboradores con mayor responsabilidad. Así que muy atentos porque actualmente así está el tablero político.

Gobierno. Se mantiene el monitoreo y evaluación de los presidentes municipales de Morena. Seguramente la semana pasada hubo focos rojos en Mazatlán y Ahome. El alcalde de Ahome ha estado envuelto en temas polémicos, como agresiones a periodistas y recientemente una demanda por amenazas a la síndica procuradora. Mientras que Guillermo Benítez tiene un frente abierto en contra de la directiva del equipo de Venados. Muy lamentable.

Destacada. La exdiputada Emma Karina Millán Bueno asumió el cargo como nueva secretaria técnica de Cobaes; sin duda, una muy acertada designación ya que es una mujer preparada con trayectoria impecable y fue la gran revelación en la pasada legislatura del Congreso del Estado. Pendientes.

Memoria política. “La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad”, Simone de Beauvoir.