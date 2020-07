Los superhéroes sin capa

En la situación en la que vivimos hoy hemos llegado a darle la prioridad que deberíamos a la salud

En los últimos días que he estado en mi casa, como (espero) muchos de ustedes, he tomado mi tiempo libre en leer, cocinar pan de plátano y retomar series que tenía más que olvidadas, una de ellas: Grey’s Anatomy. Para las que no la conocen se trata de unos doctores; de sus vidas, de los problemas en los hospitales y de las operaciones sangrientas; circo, camilla y sueros.

Entiendo que es una serie de televisión y que hay muchísimo drama de por medio, pero he aquí un dato que me dijeron en la universidad, Grey’s Anatomy fue creada porque en un estudio se dieron cuenta que había menos gente queriendo ser doctor, entonces hicieron las primeras temporadas para atraer gente a la carrera de medicina.

He de decir que tengo uno que otro conocido que se inscribió en la carrera de medicina a partir de su afición a la serie, por lo que creo que la idea fue todo un éxito, digo, ¿quién no caería cuando el elenco es guapísimo y una de las líneas emblemáticas es: “Es un bonito día para salvar vidas”? Suena hasta heroico, ¿verdad? Pues la verdad es que sí.

Es heroica la difícil preparación por la que los médicos tienen que pasar y al final de cuentas contamos con ellos para lo más importante: nuestras vidas. En la situación en la que vivimos hoy hemos llegado a darle la prioridad que deberíamos a la salud, ahorita el cómo nos sentimos o si tenemos algún dolor es inmediatamente tratado, y una gripa ya no es tomada tan a la ligera.

Por eso y más los médicos han sido de lo más necesarios en estos días (y siempre), ellos son los que tienen el conocimiento y las agallas de tratarnos cuando nos sentimos mal y hacer todo lo que está en sus manos para que ese malestar se vaya.

Todo el personal médico es lo más cercano a un Superman en la vida real, todos los días van a trabajar dispuestos a enfrentarse a una enfermedad que es altamente contagiosa y hasta mortal, tratando de ayudar a la mayor gente posible.

Trabajan muchas horas, duermen poco y se ven puestos en situaciones (literalmente) de vida o muerte, pero aun así, cada día se despiertan con una mentalidad de “ es un bello día para salvar vidas”, y dan todo su esfuerzo para que se cumpla.

Solamente me queda decir: gracias, personal médico. Sabemos que están haciendo todo lo que se puede. Se les dice muy poco lo mucho que valen, y, la verdad, es que sin ustedes todo México y el mundo estuviera en un tremendo caos. Ustedes son los superhéroes, de verdad, sin capa pero con cubrebocas.

