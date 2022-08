Los taxistas de plataformas se salen con la suya: pueden trabajar sin tener permiso

Los funcionarios del gobierno estatal decidieron suspender los operativos en contra de los taxistas de las diferentes plataformas que operan en la ciudad sin permiso. A ese acuerdo llegaron los funcionarios de la Dirección General de Vialidad y Transportes en Sinaloa con una comisión de los choferes de los taxis Uber, Didi e InDriver luego de que estos se manifestaran en las oficinas de la dependencia en esta ciudad y bloquearan la carretera Los Mochis-Topo. La protesta es porque les estaban aplicando multas de casi 100 mil pesos.

El acuerdo fue bien visto por unos y por otros no. La controversia se dio porque los funcionarios dejan de cumplir con su responsabilidad, ya que si esos taxistas no tienen el permiso para prestar el servicio, pues no lo deben de dar. Pero hay una corriente de opinión que está de acuerdo en que operen. Una vez más hay una decisión política por encima de la legal.