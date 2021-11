Conforme fui creciendo me di cuenta de que había temas de los que no se hablaba, no se podían ni mencionar y mucho menos preguntar al respecto. Nunca me pregunté el porqué y muchos de mi generación nos resignamos a no indagar más. Antes no había tanto acceso a la información como hoy en día, por lo que si necesitabas saber más acerca de algo tenías que preguntar a algún familiar o a un amigo, no todos tenían enciclopedias en casa.

Ahora que tengo hijas entiendo que todos pasamos por la etapa de los por qué y que en algún momento todos estuvimos preguntando hasta el por qué del porqué. Por naturaleza somos curiosos, queremos saber más, pero en algún momento de nuestras vidas nos truncan esas inquietudes y nos meten la idea de que hay temas de los que no se habla y mucho menos se pregunta. Los volvimos en tabú, prohibidos dentro de la familia y ante la sociedad. Y así lo repetimos.

Y no me refiero al tema que se nos viene siempre a la mente cuando decimos «tabú», existen tantos que hasta sorprende de lo desapercibidos que pasan algunos: economía, religión, muerte, política, salud, drogas, miedos… Son tantos los temas que se ocultan o que se nos habla «por encimita» que nos deja en desventaja, quedamos indefensos o nos llena de más confusión.

El daño que se genera por no hablar de estos temas, ya sea por desconocimiento o por ser tabú, se refleja en varias etapas de nuestra vida. Niños confundidos cuando ven a alguien físicamente diferente, señoritas que no entienden los cambios de su cuerpo, jóvenes abusados, adolescentes con sentimientos de abandono, adultos que no saben administrar sus ingresos, personas intolerantes con quien piensa diferente. Esas personas tienen hijos y terminan enseñando lo que aprendieron, a no hablar.

Hablar de los temas tabúes refleja madurez aunque no siempre se tenga el conocimiento. Reconozcamos cuando no estamos capacitados para hablar y busquemos al especialista que nos ayude, que nos oriente. Quitemos el miedo porque el saber nos dará herramientas para defendernos en la vida diaria y si tenemos hijos les podemos enseñar esas fortalezas.

Recordemos que hoy en día hay una saturación de información y que si no hablamos con nuestros niños de esos temas, ellos buscarán resolver sus dudas en otro lugar o con otras personas. Se pueden topar con temas no apropiados y con opiniones no fundamentadas.

Cuando nuestros hijos tengan dudas, por más incómodas que sean, no tengamos miedo de hablar al respecto, enfrentemos la situación y, según la edad que tengan, demos una respuesta. Sin necesidad de extenderse, entre más no siempre es mejor. Mitiguemos la inquietud del momento con información sencilla y veraz pero recuerde que la sed del conocimiento no se debería de calmar.