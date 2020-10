Los tiempos de Quirino son claros, la salud y economía antes que lo político

Para entender la decisión. El gobernador Quirino Ordaz Coppel trae sus tiempos. Tiene claro el escenario. Y para entenderlo camino al 2021, habría que analizar el peso que tienen su relación institucional con el presidente López Obrador, la pandemia y la situación económica que prevalece entre los sinaloenses. Los tres factores son importantes.

Y para entender los tiempos, habría que conocer realmente a Quirino Ordaz Coppel. Para el gobernador, las prioridades en estos momentos son la salud de los sinaloenses y la situación económica que enfrentan las familias en el estado. La pandemia en Sinaloa no se ha ido. La pandemia está presente. Hasta hoy, el coronavirus ha provocado la muerte de 3 mil 200 sinaloenses.

Doloroso, preocupante. La pandemia golpea duramente a las actividades económicas. En Sinaloa, la reactivación económica se está dando, pero en forma muy lenta se está recuperando. Mientras tanto, los sinaloenses son víctimas del desempleo. El cierre de negocios, muchos de ellos familiares, han golpeado severamente a los más necesitados. A los más pobres. Quien presione para que el tema político haga a un lado el de la salud y la economía, estará arando en el mar. Estará muy equivocado.

Las prioridades en estos momentos están claras. Los tiempos de la política están ya marcados para arrancar en enero oficialmente. Quienes intentan adelantar los tiempos no están dimensionando el efecto de la pandemia y la situación económica. No han entendido que la pandemia ha marcado el proceso electoral que habrá de vivirse el próximo año y concluir en junio del 2021. Y el que no entienda, pues que siga pensando lo contrario. Todo a su tiempo.

Se arrodilla la SCJN. México ahora sí, se quedó sin contrapesos. El Poder Ejecutivo, encarnado en el presidente López Obrador ya controla el Poder Legislativo y ayer quedó comprobado que el poder judicial ya se dobló. Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano más alto del poder judicial en el país, con argumentos políticos que se impusieron a lo jurídico, aprobaron el “capricho” de López Obrador de realizar una encuesta para someter a juicio a los expresidentes.

Los ministros se intimidaron o simplemente conformaron lo que muchos dicen, se entregaron abiertamente al presidente López Obrador sin importarles el ridículo nacional e internacional que están viviendo. Sin importarles que México lo que requiere en estos momentos es certidumbre en sus instituciones. Que ahora sí, las están mandando al diablo.

Pobre actitud de los ministros que ahora en lugar de analizar la ley se dedicarán a lustrar los zapatos de quien los manda. Los ministros avalaron la instalación del circo. Y López Obrador lo necesitaba para mantener su discurso del pasado en las elecciones del 2021.

Las fallas evidentes. El servicio de recolección de basura en Mazatlán está de cabeza. Luego de más de una semana sin recolectar la basura en el Infonavit Playas, finalmente pasó un camión de volteo habilitado como recolector. Los trabajadores informaron que los camiones están descompuestos. Y que el Gobierno Municipal se niega a comprar unidades nuevas.

Los depósitos de basura acumulada en las calles se han convertido en un foco de infección. Pero además los canales pluviales de Mazatlán están descuidados, sin limpieza. Y lo peor, con agua estancada. Son focos de producción de mosquitos y de infección de dengue.

El dengue ya está aquí en Mazatlán. Y ya cobró víctimas. Viene la influenza. Tendremos un catastrófico fin de año con los tres jinetes apocalípticos: coronavirus, dengue e influenza. ¡Cuídense!