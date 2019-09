Los tiempos para el 2021

Los tiempos. Quienes aspiran a una candidatura para el 2021 sabrán y medirán sus tiempos. Para algunos falta mucho. Para otros es ya momento de levantar la mano y los más han decidido desplegar estrategias que les permitan ir midiendo y valorando cada circunstancia. En Morena pareciera que llevan prisa. Es probable que su falta de experiencia y limitaciones los haga verse desesperados. Pero está claro que para la candidatura a gobernador corren ya los senadores Imelda Castro y Rubén Rocha. También hay quienes mandan a sus seguidores para medir respuestas. Esos son los alcaldes. No se ría, pero no se ría, ellos creen tener posibilidades de escalar a la candidatura a gobernador. No se han dado cuenta de la cruda realidad. Los diputados federales se querrán reelegir. A pesar de que hasta hoy han pasado desapercibidos. Los diputados locales querrán escalar a las alcaldías, o ya de perdis repetir. Tampoco se han dado cuenta del pésimo papel que hasta hoy han jugado. Ningún sinaloense, créalo, ninguno, conoce por su nombre a todos los diputados locales de Morena...Y a los federales, tampoco. ¿Por qué? Pues no pintan. Al otro extremo están los priistas. Como aspirantes a la gubernatura hay varios. Todos corren pero con mucha prudencia. No quieren enturbiar el ambiente. Son gobierno en Sinaloa y por lo tanto, deben actuar con inteligencia. En el PAN, pronto comenzarán a levantar la mano quienes aspiren a la gubernatura. Por lo pronto, uno que quiere convertirse en candidato a presidente municipal ya lo hizo. Es Martín Heredia, exaspirante a la gubernatura, exdiputado federal ambos por el PAN y exalcalde de Cosalá por el PRI. La busca por Mazatlán.

Cultura...La cloaca. Quien ocupe la dirección del Instituto de Cultura sabe a lo que va. Está claro que los dos exdirectores que renunciaron al cargo, Óscar Blancarte y Marsol Quiñónez, se retiraron por la insultante corrupción que impera en Cultura. Se retiraron porque no vieron la posibilidad de sacar a quienes están haciendo “negocio”. Porque sencillamente cuentan con el apoyo de la pareja del alcalde, la señora Gabriela Peña, y del mismísimo presidente Luis Guillermo Benítez. Así decidieron no exponer sus respectivas carreras, y sobre todo, el prestigio y buena imagen de personas decentes. Porque la podredumbre que poco a poco está surgiendo de la actual administración municipal, puede que supere a lo sucedido en el “Trienio de locura”, aquel que encabezó Jorge Rodríguez Pasos. Ayer, la síndica procuradora, Elsa Bojórquez, dio a conocer el contenido de la carta-renuncia que el 30 de agosto pasado entregó a la Presidencia la hoy exdirectora de Cultura Marsol Quiñónez. Ahí da cuenta de que se descubrieron irregularidades cometidas por el administrador de Cultura y un fraude en la compra de equipo fotográfico y de video donde estuvo involucrado Víctor Uriel Hernández, coordinador de Multimedia en Cultura. Pareciera que Cultura está convertida en la “caja chica” no solo de la Presidencia Municipal. También de quien encabeza el DIF. La síndica reiteró ayer que se han abierto investigaciones en torno a los malos manejos que existen en Cultura. Pero el alcalde lo niega. Siguen sosteniendo a la mafia que tiene secuestrado al Instituto de Cultura. Pobre Mazatlán. Con tanto qué ofrecer. Con el potencial que se tiene. Y han llegado gentes que solo ven cómo aprovecharse se eso.