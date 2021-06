Los tres niveles de gobierno deben garantizar la seguridad en los comicios

¿Y ahora qué? Los tres niveles de gobierno están más que obligados. Decretada la “veda electoral”, preludio a la jornada del domingo 6 de junio, la autoridad electoral debe afinar los detalles para que las casillas electorales estén en el lugar y a la hora adecuados. Que en cada una de las secciones se cuente con los funcionarios de casilla ya nombrados y preparados para conducir la jornada electoral. Miles de ciudadanos se prepararon para convertirse en funcionarios de casilla. Eso va caminando y se afinan los últimos detalles. Lo que también está en juego es la capacidad del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para garantizar que el próximo domingo los ciudadanos salgan libremente y en paz a ejercer su derecho a votar. Le corresponde al Gobierno resguardar los lugares donde se instalarán las casillas electorales y evitar que los delincuentes aparezcan y logren su objetivo de desalentar a los ciudadanos. Lo peor que pudiera suceder es que los delincuentes se salgan con la suya. En la medida de que los ciudadanos salgan a votar, en esa medida se les estará anulando a los delincuentes que lo único que pretenden es imponer su voluntad por la fuerza y la violencia. Es necesario que los gobiernos emitan su posición para garantizar a los ciudadanos que este domingo será una jornada electoral tranquila y vigilada.

Leer más: ¡La prensa mundial ´tiene otros datos´!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué pasó con el candidato de Concordia? Desde el pasado miércoles corrió la versión de que a Juan Isidro Paredes, candidato a la alcaldía de Concordia por el PRD, lo habían “levantado” y agredido un grupo de sujetos armados. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, lanzó un video exigiéndole al Gobierno Federal y al Gobierno de Sinaloa garantías para sus candidatos y que se les brinde seguridad. Ahí en su comunicado da a conocer que Juan Isidro sufrió un “secuestro” y agresión. Hasta el momento de escribir esta columna no existía una denuncia de ese hecho. Este reportero buscó por vía telefónica a Juan Isidro. Su celular estaba aparentemente apagado. Se intentó también hablar con dirigentes de ese partido en Concordia, y nada. Incluso, con una de las principales impulsadoras de la candidatura de Juan Isidro, y tampoco respondieron al llamado. Hubo quienes ayer hicieron circular la versión de que Juan Isidro se encontraba hospitalizado por la agresión sufrida. Pero no se logró confirmar. Lo cierto es que todos los personajes que respondieron telefónicamente a la llamada de este reportero coincidieron en comentar que en Concordia existe un panorama de temor y tensión porque civiles armados los amenazaron y les ordenaron que no acudieran a votar este domingo.

Leer más: López Obrador, gana y pierde

Intentan chantajear a restaurantes. Pareciera que al Gobierno Municipal le entró una repentina necesidad de que ingrese dinero a sus arcas. Oficialía Mayor está ordenando que todos los restaurantes le envíen una carta para solicitarles una revisión “sanitaria” de sus instalaciones. Supuestamente para saber los protocolos de salud que se deben de cumplir. Claro está que esta “revisión” no es gratis. A cada restaurante pretenden obligarlos a pagar mil 500 pesos. En primer lugar, esa no es función del Ayuntamiento. Le corresponde a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss). Su delegado, Jorge Alan Urbina, advirtió que los ayuntamientos no son autoridad sanitaria y no tienen por qué revisar los protocolos sanitarios. Esto confirma nada más que el Ayuntamiento va por lana y no por la preocupación de si están o no respetándose los protocolos sanitarios.