Me platicaron la historia de unos niños que se la pasaban haciéndole travesuras a su profesor. Cuando de la travesura pasó a ser daños materiales, los involucrados fueron detenidos en la dirección y solicitada la presencia de sus respectivos padres.

Llegaron al acuerdo de que pagarían por el daño, pero a no todos les era posible, así que con uno llegaron al acuerdo de que le pagaría con trabajo. Y así fue como este muchacho tenía que acudir a la casa del profesor a pagar su deuda.

Desde el primer día que se presentó a su casa, el joven notó que el maestro paraba la actividad que estuviera realizando para observar el tren. Al principio había invitado al alumno a que lo viera, pero él se negó y explicó que antes lo hacía con su papá pero desde que lo había abandonado, ya no.

El profesor tenía una biblioteca en su casa y puso al muchacho a que ordenara los libros en orden alfabético. Le tomó varios días pues tenía muchos. Ya que el profesor diera el visto bueno de que había realizado la tarea de manera correcta, el siguiente encargo fue volverlos a acomodar alfabéticamente pero invertido. Ante las protestas del joven, el profesor le recordó la deuda que tenía que pagar. Y así, con cierta resignación pero sin dejar de protestar, el alumno tuvo que ordenar la biblioteca varias veces.

En una ocasión, mientras acomodaba los libros, el muchacho descubrió unas fotos de unos niños. Al darse cuenta, el maestro cambió el semblante y sin mayor explicación le dijo que no estuviera esculcando y que se pusiera a trabajar.

Con el paso del tiempo, el alumno le pregunta al profesor por qué no había requerido que sus compañeros, también involucrados, pagaran de la misma manera que él. Fue así como el profesor le explicó con una analogía. Al ferrocarril lo compone una locomotora y varios vagones. Los vagones no pueden impulsar al tren, lo hace la locomotora. Es parte fundamental de estos. El alumno fue elegido porque era una locomotora a comparación de sus compañeros, que solo seguían sus acciones, pero tenía que cuidar de no descarrilarse.

A los días, en la escuela, el adolescente se dio cuenta que el profesor no se había presentado a dar clases. Cuando fue a investigar el por qué, le explicaron que había renunciado pero que le había dejado una carta. En el escrito le detallaba que su misión como profesor ya había sido cumplida pues había logrado evitar que su alumno se descarrilara. También aprovechó para explicarle que las fotos que una vez había encontrado eran sus hijos, pero que él sí se había descarrilado.

Más allá de la enseñanza, esta historia refleja lo que muchos profesores sentimos al estar frente a un grupo: encontrar a la locomotora para evitar que se descarrile.