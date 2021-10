Recientemente AMLO habló en una de sus ya conocidas mañaneras sobre los supuestos “efectos nocivos” de los videojuegos y aunque alude a la no prohibición, sí los acusa de ser detonantes de violencia en niños y jóvenes, así que voy a salirme un poco de la temática de esta columna para hacernos la pregunta: ¿Los videojuegos te vuelven violento? La respuesta siempre es No. Los videojuegos no te vuelven violento, lamentablemente desde hace mucho tiempo se han vuelto una salida fácil para padres, asociaciones y gobiernos que los culpan para no enfrentar el verdadero problema.

Los videojuegos son simplemente una forma de interacción y entretenimiento del siglo XXI que no remplaza para nada las anteriores formas de entretenimiento o de juego en los niños y jóvenes, sino que es una de las más usadas actualmente.

Acusar a los videojuegos de violencia es por demás simplista dado que la violencia no es el resultado de un factor único, sino la suma de factores sociales, familiares e individuales. Inclusive hay diversos estudios de diversas instituciones como la Universidad de Oxford y de la misma UNAM, que fácilmente pueden encontrarse por internet, las cuales señalan que no existe una correlación entre las personas que juegan videojuegos y comportamientos violentos.

Los videojuegos se pueden utilizar como una herramienta de aprendizaje o estudio y dependiendo del género como una herramienta para mejorar la memorización, la atención, las habilidades de psicomotricidad y las funciones visoespaciales, entre otras cosas.

Los videojuegos tienen muchos aspectos positivos, pero eso no quiere decir que no puedan acarrear aspectos negativos, La adicción a los videojuegos es algo que existe y que no podemos negar, pero no ocurre simplemente porque pases mucho tiempo jugando. Esa como otras adicciones, depende de predisposiciones individuales; asimismo, es cierto que entre la enorme diversidad de títulos existen algunos con contenido no adecuado para menores de edad, pero para ello existe el sistema de clasificación de contenido en videojuegos.

Es como siempre, una responsabilidad de los padres o tutores el verificar qué tipo de contenido están consumiendo sus hijos y restringirles aquellos que no deben consumir; asimismo, existe el mismo riesgo en las comunidades de jugadores online para un niño o adolescente del que existe en internet en general, pero de nuevo es cuestión de los padres o tutores el monitorear las interacciones y relaciones del menor dentro y fuera de la red.

El ejemplo que utiliza AMLO sobre un niño que fue reclutado al narcotráfico por un videojuego no es culpa del videojuego en sí, sino de los padres o familiares del niño quienes no prestaron la suficiente atención a la actividad en línea del mismo.

En resumen, como ya se repitió un par de veces, todo cae en la responsabilidad de los padres o tutores del menor, pero siempre es más sencillo culpar a un medio de entretenimiento o a un objeto inanimado que a uno mismo.

Pero no todo es negativo, la idea de racionalizar las sesiones de juego y el supervisar a los niños ya adolescentes es una buena forma de fomentar una experiencia saludable. Lo malo está en buscar satanizar a los videojuegos cuando no son la causa del problema. Esto provoca que no se atiendan las causas reales y que situaciones de riesgo se sigan presentando en este o cualquier otro medio de entretenimiento.