Los votos de Pedro y los de Valenzuela

“Todo pedazo de pan lleva consigo la triste historia de un trigo que pudo haberse convertido en cerveza”… Trapichito.--o-o-o-o-Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- Hoy es Día del Correo. José M. López M., de Obregón, pregunta…: “¿Por qué Fernando Valenzuela no fue elevado al Hall de la Fama de Cooperstown y Pedro Martínez sí. Será por antimexicanismo?”Amigo Chema…: Los miembros de la Major League Baseball Writers Association of América adoramos a México, en vez de ser antimexicanos. Pero Valenzuela recibió apenas 50 votos de mil dos electores en sus dos únicos años como candidato. Pedro, quien ganó tres Cy Young, fue elegido en su primer año, con 500 votos de 546, nada menos que el 91 %. Y los electores, no vemos los juegos por televisión sino desde los palcos de la prensa de los estadios de Grandes Ligas, y antes de votar, tenemos que haber almacenado experiencia como periodistas de por lo menos 10 temporadas, mil 620 juegos. Por otra parte, Pedro Martínez llegaba a Feanway Park de cuello y corbata, con un elegante maletín, por lo que decían parecía más el ejecutivo de un Banco, que pelotero. Fue siempre un fino caballero. Dejó récord de 210-100 en temporadas regulares, más 6-4, 4.46 en postemporadas. Tuvo una campaña de 23 juegos ganados, otra de 20, una de 19, una de 17 y una más de 16. Y nadie habló en Montreal ni en Boston de Pedromanía, ni cosa parecida a algo tan poco original y falto de creatividad, y por eso horrible. Jamás un fanático, un periodista o un pelotero, se ha quejado porque Pedro los haya tratado mal. Podría escribirte maravillas de Fernando, para agraciarme con los mexicanos, pero no se escribir mentiras.Ahora, amigo Chema, ¿Valenzuela fue un mal lanzador?... Fue muy bueno un año, 1986, con 21-11, 3.14. El año de la huelga de peloteros, 1981, terminó con 13-7, 2.48. Sufrió 12 campañas con 13 o menos victorias y 11 de esas con récords negativos, más derrotas que juegos ganados. ¿Tú hubieras votado por él sin mexicanismo?Javier Espinosa, de Monterrey, pregunta…: “Si un pelotero a la defensiva sopla una pelota que, por toque, rueda cerca de la raya de fair, y la convierte en foul, ¿es correcto, qué dicen las reglas?”.Amigo Javo…: Pete Rose una vez lo intentó, pero la bola no salió. Parece imposible. Las reglas nada dicen, por ahora.Miguel A. Ortiz M., de Cartagena, pregunta…: “¿Por qué los shortstops son más efectivos fildeando hacia la derecha, donde no tienen el guante?”.Amigo Migo…: Es la primera vez que oigo eso. ¡Qué novedad! Siempre creí que hay shortstops de mucho alcance a los dos lados, otros son mejores a la derecha y los hay superiores a la izquierda.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.