Luciana no está

Recientemente llegó hasta nuestras páginas un caso que les deseo compartir, porque quien nos los detalló, fue el amigo de la víctima.

“Acudo a ustedes porque estoy desesperado. Ya no sé qué hacer porque tengo más de una semana que nos sé nada de mi amiga, ya no me contesta los mensajes, ni llamadas, no da señal de nada, y estoy verdaderamente preocupado! Conocí a Luciana hace ya varios meses y todos los días platicábamos a través de los dispositivos de las redes sociales. Ella, una chava simpática, centrada, inteligente, estudiosa, tenía su vida ya muy definida de lo que quería hacer a futuro. Un cierto día dejó de llamarme. Pasó un día, dos días, tres días. A la semana que ya no me contactó, empecé a preocuparme, porque ella era muy constante en sus charlas conmigo. ¡Eso me pareció muy extraño! Díganme ustedes (Historias de Venus), a dónde o con quién puedo acudir a poner un reporte. No sé mucho de su familia, solo sé que tiene dos hermanos menores que ella”, nos compartió el joven (respetamos su identidad y la de su amiga).

Ella le comentó que hacía un par de semanas había recibido mensajes a su celular, muy raros, pero no le específico el contenido de estos, lo que sí le mencionó, es que al salir de su casa para trasladarse a su escuela, observó que la estaba siguiendo un carro muy sospechoso, con dos hombres a bordo.

Afortunadamente, el final de esta historia fue un final feliz, porque Luciana apareció sana y salva, solo tuvo una indisposición inesperada que la mantuvo incomunicada mes y medio, pero ella se encuentra bien en compañía de su familia. Y su amigo, que fue quien hizo contacto con nosotras, nos informó que ya había conversado con su amiga.

Es de señalar que nosotras le facilitamos teléfonos y contactos donde él podía reportar este caso, y a la brevedad se le dio respuesta oportuna. El joven vive y se encuentra en un país de Centroamérica, agradecido por el apoyo brindado en la búsqueda de su amiga Luciana.

La desaparición de mujeres es una forma de violencia a menudo vinculada a delitos como feminicidios, trata de personas, violencia sexual, etc. Muchas de las veces, estas desapariciones de mujeres se minimizan incorporando juicios de género o estereotipos. Cuando se localiza a una mujer con vida, en ocasiones el origen de la desaparición se encuentra en la violencia familiar o sexual, es decir, fueron víctimas de los delitos de los cuales están huyendo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en nuestro país, 10 estados concentran el 65 por ciento de las desapariciones de mujeres: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Puebla, Yucatán y Sinaloa. Si tienes o conoces algún caso de personas desaparecidas, puedes comunicarte a la Comisión Nacional de Búsqueda a los teléfonos: 55-13-09-24 o al 800-028-7783, desde cualquier lugar de México, o al 185-52-62-31-09 desde fuera del país.