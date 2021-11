Lucio Tarín en Cobaes

Desinflados. Ni pío hizo ya el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, tras ser eliminado a la primera en el proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. Lo mismo Martín López Félix, Octavio Martínez Cázarez y Luis Nicanor Barajas, a quien lo ilusionaron solo un día porque el gobernador Rubén Rocha Moya lo descartó en la terna que envió al Congreso en la que está quien desde un principio muchos aseguraron que es la de la línea: Sara Bruna Quiñónez. El proceso en la era de la 4T no es diferente a la de la era priista. Por eso, algunos abogados no quisieron participar porque ya sabían que era una farsa y no se iban a prestar para convalidarla. Los que lo hicieron ya sabían a lo que se atenían, pero muchos los señalan de comparsas para legitimar el proceso.

Hasta que por fin. Merecido para unos e inmerecido para otros, pero Lucio Antonio Tarín se “coló” en la Administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Ya está despachando como coordinador ejecutivo del Cobaes, en lugar del exalcalde Policarpo Infante Fierro. Rocha Moya lo perdonó pese a que había fustigado en campaña a los que andaban a medias. Tarín era uno de ellos: lo apoyaba a él para la gubernatura, pero no a Gerardo Vargas Landeros para la alcaldía. Junto con Tarín entraron Jesús Marañón en Comunicación y Cultura, y Ulises Sandoval Valle en lo académico. Tarín, Marañón y Sandoval enarbolan la izquierda, y si están en el presupuesto, pues con más gusto.

Resucitación. El que se dio ayer baños de pueblo es el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Para ello, para estar “cerca de la gente” organizaron la Feria del Bienestar, la que llevaron a cabo por primera vez en el campo pesquero Paredones. Llevaron los servicios y atenciones de las diferentes dependencias del Gobierno municipal a la gente de esa comunidad y las que llegara. Unos dicen que Vargas Landeros prácticamente revivió el Gobierno en Movimiento del sexenio estatal de Mario López Valdez, nada más que con diferente nombre porque casi todos los actores son los mismos.

Avance. Por cierto, Vargas Landeros llegó de la Ciudad de México con la novedad de que se está avanzando en obtener recursos para resolver los problemas, sobre todo en los servicios públicos. No abundó más porque va a esperar que venga el gobernador Rubén Rocha Moya y los dé a conocer.

Llegaron bravos. El grito en el cielo pusieron los integrantes de los grupos de voluntarios de Protección Civil de Ahome porque el nuevo coordinador de esa dependencia, Daniel Luna Castañeda, les quiere cobrar ¡ocho mil pesos para su registro y 150 mensuales! Los jefes de los grupos salieron echando chispas de la reunión en la que se les dio las nuevas directrices. Algo increíble. Luego de que son voluntarios para apoyar a la ciudadanía, se les quiere cobrar. La decisión está siendo bajada a los grupos de voluntarios, en donde está siendo rechazada.

Leer más: Apología del delito y lo que representa para las mujeres

Revirtió. La síndica procuradora Cecilia Hernández empezó con el pie izquierdo. Para “ajustar cuentas” con su antecesora, Angelina Valenzuela, pretendió exhibirla en un caso que ni siquiera conocía. Pretendió hacer ver mal a la hoy regidora en un juicio de amparo por no responder bien al juez, pero la que está saliendo raspada es ella por no documentarse primero. Si Hernández quiere cobrarle a Angelina que la haya denunciado cuando llegó como síndica procuradora, hace tres años, tendrá que agarrarla en un caso mal parada, no como el que hizo público.