El siete en la cuenta regresiva de Quirino Gobernador y su ‘cumple’

A una semana exacta de concluir su mandato, Quirino Ordaz Coppel celebró su cumpleaños; “el último como góber de Sinaloa, así que hay que festejarlo trabajando” anunció, en la víspera, a través de su cuenta de Twitter.

Ayer fijó un tuit tan lacónico como significativo: “7… ¡gracias!”,

Ello, en referencia a los días que restaban para la culminación de su Gobierno. Rubricó con un emoji de corazón y una foto con un señor de campo que le extiende los brazos, a la vez que se quita el sombrero.

Una lluvia de felicitaciones inundó las redes sociales, entre ellas la del gobernador electo, Rubén Rocha Moya.

Lo más conmovedor del cumpleaños 59 de Quirino, sin embargo, fue el video que subió la señora Rosy Fuentes de Ordaz, dedicado “Al mejor hombre, hijo, amigo, esposo, padre, compañero”, donde repasa en imágenes la vida del gobernador, de la niñez a la actualidad. El fondo musical del video es, cuentan, la canción con la que se le declaró al iniciar los años 90: Wouldn’t it be nice de los Beach Boys. “¿No sería lindo vivir juntos? Tal vez, si lo pensamos, lo deseamos con esperanza y oramos, puede volverse realidad”, dice la letra.

JORNADA DE GRATITUD. Una sencilla comida con su familia, fue todo el festejo de Quirino, quien cumplió su palabra una vez más: el resto del día de su onomástico fue trabajo y más trabajo.

En Rosario inauguró la Laguna de Oxidación de Agua Verde, para luego hacer entrega de la calle Melchor Ocampo en la cabecera municipal, que se suman a los 100 millones en obra para este municipio en su Administración.

Enseguida se trasladó a Escuinapa, donde entregó más obras de pavimentación en Pueblo Nuevo (como todas, sin costo para los beneficiados) y constató lo bien equipada que está y el gran servicio que brinda a la comunidad estudiantil del sur la Universidad Tecnológica. Declaró allí Ordaz Coppel:

“El sur de Sinaloa vive un proceso de gran transformación como resultado de las presas Santa María, en construcción, y la Picachos, que se está terminando gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Hoy sigue más trabajo. Acompañado por el doctor Rocha Moya, dará inicio a la pavimentación de la calle Delfín, en Mazatlán, donde también harán un recorrido por el Nuevo Acuario, que apenas el sábado Quirino inauguró junto con el Parque Central; ambas obras emblemáticas del puerto que potencializan su atractivo turístico.

En ese marco, por cierto, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, el cabildo y sus paisanos le entregaron por adelantado el mejor regalo de su cumpleaños: la calle Quirino Ordaz Coppel, como fue renombrada la antigua calle Bahía, una de tantas que reconstruyó y modernizó en todo Sinaloa el mandatario estatal.

El sábado, luego de festejar a los médicos en su día en Culiacán, Quirino también estuvo en Angostura donde, junto con la alcaldesa Aglaeé Montoya, supervisó el avance de la nueva planta potabilizadora de Alhuey. En ese municipio visitó, además El Ranchito, para entregar la pavimentación de la calle principal. “Me comprometí a que quedara lista antes de que me fuera, y cumplimos”, dijo el gobernador a los campesinos, que le organizaron una fiesta sorpresa en la Casa Ejidal con su primer pastel, que partió entre expresiones de júbilo y cariño ganado.

Son días en que Quirino Ordaz muestra los sentimientos a flor de piel. Posteó tras esos festejos iniciales anteayer, con dedicatoria al pueblo sinaloense:

“Quiero darles las gracias por tanto. Hice muchos amigos y me los llevo a todos en el corazón, trabajé incansablemente todo el día y todos los días, me voy en paz y satisfecho. Mi familia y yo no los vamos a olvidar ¡Gracias!”.