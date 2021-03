AMLO no meterá las manos en la elección de Sinaloa: Zamora

Llena de señales estuvo la rueda de prensa que ofreció ayer el candidato de la alianza Va por Sinaloa a la gubernatura, Mario Zamora, en Guasave. Anunció que será en ese municipio, “el corazón agrícola de México”, donde iniciará su campaña, el primer minuto del 4 de abril. Enseguida, encabezará actos presenciales en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

“Gracias a Dios, tenemos la energía, la fuerza, las ganas de recorrer todo el estado con el brío que nos caracteriza a los sinaloenses”, expresó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Elegir a Guasave para el arranque marca un nítido mensaje de cohesión entre el proyecto electoral PRI-PAN-PRD y los sectores productivos, castigados como nunca por parte del actual Gobierno federal.

Acompañado de Manuel Tarriba, Mario Zamora se reunió en la gira con líderes campesinos, empresarios agrícolas, jefes de módulos de riesgo, pescadores, pequeños y medianos empresarios y grupos de mujeres, que encabezó Diana Armenta. Manifestaron su apoyo a Zamora legendarios líderes del PAN, como Vicente Galaz; del PRI, como Pablo Moreno, y de las luchas campesinas de la izquierda, como Alejandro Cervantes Sotelo, así como el presidente de Caades, el guasavense Gustavo Rojo.

RESPETO DE AMLO. El otro mensaje crucial que emitió Mario Zamora ante la prensa de Guasave confirma la hipótesis publicada el miércoles en este espacio, con base en los acontecimientos recientes: con seguridad categórica, Zamora afirmó que Andrés Manuel López Obrador no meterá las manos en la elección:

“No hay que inventar cosas, el presidente es el presidente de todos los mexicanos. Él no está en la boleta y él no está participando en ninguna elección. El presidente es un hombre que sabe que el aparato de Estado no es para meterse en las elecciones, porque él lo padeció y no lo va a hacer.

”Tengo total confianza y les voy a decir algo: quien va a decidir esta elección son los sinaloenses. A los sinaloenses no nos gusta que nadie nos mangonee”.

LO QUE ES. Fue la intervención del gobernador Quirino Ordaz lo que logró que, por fin, se reabrieran ayer las principales calles del Centro de Culiacán, en respuesta a la demanda de comerciantes y consumidores, desesperados tras un año de que este importante sector fuera cerrado a la circulación.

La economía local se reactiva con la reapertura de las calles Juan Carrasco, Domingo Rubí, José María Morelos, Ángel Flores y Miguel Hidalgo, que ayer fueron recorridas por el gobernador y el alcalde provisional Miguel Ángel González, ante el júbilo de comerciantes y clientes que ya pueden circular libremente y devolver la vida al Centro Histórico, suspendida desde marzo del año pasado.

HAY TIRO. Rubén Rocha y Mario Zamora son hombres de elevada formación académica y respetuosos de las formas políticas, pero en una campaña política, hasta los caballeros olvidan las reglas de urbanidad.

Estamos por ver, amigas y amigos, otra característica común de los candidatos a la gubernatura de Morena-PAS y de PRI-PAN-PRD: se trata de dos guerreros de alta escuela, implacables en la competencia, tribunos incendiarios pero, eso sí, con el control mental suficiente para jamás perder el estilo.

Las condiciones están dadas para una confrontación política de altura a partir del domingo próximo; y el primer atisbo fue el tuit de Rocha comentado ayer aquí, también posteado en Facebook, y al que Zamora respondió que la rectitud, como la transparencia, “hay que mostrarla y demostrarla, sin pena. ¡Menos rollo y más acción! Hechos a los dichos”. Los likes, retuits y compartidos por parte de los simpatizantes de ambos contendientes se dieron en cascada hasta convertirse en tendencia. ¡Esto ya empezó a ponerse bueno!