AMLO se queda corto ante la crisis por el coronavirus

Contundente paso para enfrentar la emergencia sanitaria dio ayer el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, al instalar el Centro Estatal de Contingencias COVID-19, que permitirá una mayor y mejor capacidad de respuesta ante la pandemia.

El comité multifuncional de este centro operará en las instalaciones del C4i, subrayó el mandatario, tras reconocer la importancia de que esta iniciativa provenga del Ejército mexicano.

Se busca así —recalcó Quirino— implementar en Sinaloa el trabajo que se realiza en el Centro Nacional de Contingencias que opera en la Ciudad de México, con el fin de «reorganizarnos mejor y atender este enorme desafío».

El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, es el coordinador del nuevo centro, cuya ubicación (C4i) le otorga capacidad para interactuar con las distintas áreas que lo integran.

RESCATE A MEDIAS. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó corto: el programa de reactivación económica que anunció es insuficiente e incompleto, aseveró el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez.

Las medidas contempladas —dijo— no responden a la gravedad de la situación económica ni a las demandas del sector empresarial, ante la contingencia sanitaria. Lo peor —indicó— es que se engañe a la población con un falso optimismo, al decir que esta crisis será pasajera.

Lo conducente en el primer mandatario de la nación —estimó Jacobo— era convocar a la unidad nacional, dada la gravedad de la circunstancia; en cambio, AMLO volvió a recurrir en su mensaje político a la polarización y descalificó a sus críticos como neoliberales, conservadores y corruptos:

«Vemos un excesivo optimismo y voluntarismo, cuando se habla de la posibilidad de que el Gobierno cree dos millones de empleos en nueve meses, y realmente no se ve cómo. Además, vemos como un acto de fe la creencia de que las cosas se van a arreglar por sí solas, a partir solamente de las fortalezas del pueblo mexicano», criticó el legislador.

Resulta preocupante —valoró— que el jefe del Ejecutivo federal no entienda todavía el grave problema económico que se avecina, como ya lo han alertado organismos a nivel mundial, pues ya no se habla de una recesión, sino de una depresión económica, como ocurrió en 1929.

Sergio Jacobo cuestionó que en el programa del presidente no se anuncie ningún apoyo emergente a las micro, pequeñas y medianas empresas, ni incentivos fiscales ni auxilio alguno a los millones de mexicanos que trabajan en la informalidad.

«Había una gran expectativa a nivel nacional, y desgraciadamente estas expectativas no se han cumplido. Estábamos esperando el anuncio de un importante programa de reactivación de la economía, y lo que vimos fue un informe de labores, en donde se diluyó totalmente el anuncio de un programa que no responde a los difíciles momentos que está viviendo la economía mexicana.

»Es un programa insuficiente e incompleto, que se queda corto para enfrentar los retos de la difícil situación económica que se vive en el país», manifestó el líder parlamentario tricolor.

MANOS A LA OBRA. Lo que sea que suene, dice el refrán, y Héctor Melesio Cuen Ojeda no se quedó en las palabras; pasó rápidamente a los hechos al formalizar ayer, ante Gobierno del Estado, la disposición del Partido Sinaloense de donar el 50 por ciento de sus prerrogativas correspondientes a un mes, y así atender el exhorto que hiciera el gobernador Quirino Ordaz Coppel a los institutos políticos, en aras de crear un fondo para ayudar a micro, pequeñas y medianas empresas.

Cuen Ojeda asumió un compromiso personal y a nombre del PAS de participar en todas las acciones que el Gobierno estatal despliegue para enfrentar la crisis de salud y económica que genera la pandemia del COVID-19. Enhorabuena.