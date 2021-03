Ahome, la joya de la corona en la contienda electoral PRI-Morena

Ser el único de los tres grandes municipios que no visitará el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de mañana a Sinaloa, confirma que en Ahome ya todo está resuelto por Morena, con el proyecto que encabeza Lucio Tarín, seguro candidato a la alcaldía.

A diferencia de Culiacán y Mazatlán, en Ahome el morenismo está alineado en torno al maestro Tarín, que goza de la simpatía ciudadana, en especial la morenista.

Para la diputación federal del segundo distrito, hay unanimidad en favor de Efrén Lerma. De igual modo, avanzan los acuerdos para los cinco distritos locales.

Hasta el cuadro más conflictivo de la comarca, el alcalde con licencia Guillermo Chapman, puso de su parte: en uno de sus infrecuentes aciertos políticos, no se registró para la reelección, aunque sí para la diputación federal. Aceptó el compromiso de regresar al Ayuntamiento, sin hacer berrinche, cuando se confirme que el candidato no será él, sino Lerma. Al parecer, Chapman por fin admite que no es “presentable en sociedad”.

PUNTO NEURÁLGICO. La solidez del proyecto morenista en Ahome encendió alertas en el PRI, no solo por tratarse de la tierra del candidato a la gubernatura, Mario Zamora, sino porque ha sido un enclave tradicionalmente complicado para el tricolor a partir de 1996, cuando perdió por primera vez la alcaldía, ante el panista Francisco Salvador López Brito.

Épicas derrotas ha sufrido desde entonces el priismo en Ahome; la más reciente, en 2018 con el “Morenazo”.

pez Brito, jefe máximo del panismo ahomense, se negaba a que su partido fuera en alianza con el PRI, a menos que el candidato a la alcaldía fuera su ahijado político Ariel Aguilar Algándar, de escaso capital político y fama de arrogante. López Brito estaba persuadido de que fuera como abanderado del PAN, en solitario.

Ayer, por fin, Quirino Ordaz y Mario Zamora concretaron un acuerdo de alto nivel en el CEN de Acción Nacional para mantener la alianza en Ahome y llevar al joven Aguilar como candidato a diputado local por el quinto distrito.

Ello, luego de ceder al PAN la candidatura al Ayuntamiento de Guasave, con el doctor Jesús López. También se pactó la alianza en Culiacán, con Faustino Hernández, y en Salvador Alvarado, con Liliana Cárdenas. Respecto a Mazatlán, nunca hubo dudas: el PAN está convencido de apoyar a Fernando Pucheta.

Es así que la fortaleza de la alianza Va por Sinaloa se consolida, al asegurar candidaturas en común en los cinco principales municipios, además de la gubernatura y las diputaciones federales y locales en todo el estado. Pronto se anunciarán más acuerdos PRI-PAN-PRD en alcaldías de norte, centro y sur de Sinaloa.

CONTROL DE DAÑOS. Día para celebrar el de ayer en el frente opositor, dado que también se logró desactivar el riesgo de otra salida del proyecto por parte de los priistas sacrificados en Guasave, Diana Armenta y Felipe Camacho. La primera aceptó un doble encargo electoral: como integrante del CDE del PRI y al frente de un área estratégica en el comité de campaña de Mario Zamora. El segundo es, desde ayer, director estatal de la Beneficencia Pública; le tomó la protesta el secretario de Salud, Efrén Encinas.

OCHO DÉCADAS DE EVOLUCIÓN. Más joven que nunca, arribó ayer EL DEBATE a los 80 años de su fundación en la ciudad de Los Mochis.

Aquel proyecto de periodismo regional de 1941 superó todas las expectativas a un nivel entonces impensable. Hoy, EL DEBATE es un referente internacional, cuyas ediciones ocupan los primeros lugares de audiencia en internet. La influencia de Grupo DEBATE se extiende a 10 periódicos diarios y 32 propiedades digitales. ¡Felicidades, equipo!