Autocuidado, clave contra el riesgo de otro confinamiento

Otro confinamiento colectivo obligado como el del inicio de la pandemia es un escenario que a todos horroriza, pero es menester recordar que lo único que puede revertir ese riesgo es un cambio en nuestros hábitos de higiene y de convivencia social y familiar.

La catástrofe asoma de nuevo con la insólita capacidad de expansión de la cepa ómicron, tres veces más contagiosa que todas las conocidas hasta ahora.

Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya lanzó un llamado a los sinaloenses ante el repunte de los contagios de covid-19. Planteó la imperante necesidad de mantener, todos y cada uno de nosotros, el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos y mantener la sana distancia.

Por el momento, garantizó, en Sinaloa no será ordenado un confinamiento.

“No queremos alarmar, no llamamos al confinamiento, llamamos al cuidado y tener estas medidas que se han venido tomando en el protocolo general para el covid-19; lamentablemente esta modalidad es muy contagiosa, lo bueno es que no nos está generando el peligro que generaba anteriormente, entonces no queremos alarmar a la población”, dijo el doctor Rocha al ser abordado por la prensa.

Como todos, el gobernador debe saber que la moneda está en el aire. El clima invernal, aunado a la aparición de la cepa sudafricana y su poder viran, conducen a vislumbrar un complicado escenario en esta era pandémica.

Alentador resulta, por tanto, que ayer, en la misma entrevista, Rocha Moya informara que “se está valorando” la posible cancelación del Carnaval de Mazatlán. Dependerá del comportamiento que en este mes observe el virus, es de suponerse.

Por lo pronto, cayó bien la advertencia del gobernador. Es hora de marcar un alto a esos cacicazgos municipales que colocan a la población en peligro de muerte solo por dar rienda suelta a su vanidad. Los tiempos ya no están para eso.

CORAZÓN FEMENINO EN PALACIO. En el segundo piso de Palacio de Gobierno, justo en la oficina donde despachó Juan Guerra Ochoa como secretario de Agricultura y Ganadería, estará ubicada la sede de la Secretaría de las Mujeres, a cargo de la doctora María Teresa Guerra Ochoa.

Excelente decisión del gobernador Rubén Rocha Moya, quien hoy al mediodía inaugurará las nuevas instalaciones de la dependencia creada para cubrir la deuda histórica de nuestros gobiernos con la población femenina.

LLEGARON LOS REYES. Más de 2 mil juguetes recibió en donación ayer por la mañana Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, por parte de Casa Ley. Acto seguido, procedió a distribuirlos entre niños de sectores vulnerables que, así, pudieron celebrar un feliz Día de Reyes.

El CEO de la empresa sinaloense de clase mundial, Juan Manuel Ley Bastidas, hizo entrega de los juguetes a la doctora Eneyda Rocha en un emotivo acto.

Aún más enternecedora fue la jornada de entrega de la donación a dos millares de infantes que, sin esperarlo, recibieron la visita de los Reyes Magos vía DIF y Ley.

En tiempos de falta de recursos, y pese a no contar con experiencia en el servicio público, Eneyda Rocha ha dado muestra de un talento insólito no solo para sacar la casta, sino para cumplir con la más alta preocupación de toda su vida: ayudar a los necesitados.

La buena relación del Sistema DIF Sinaloa con el sector empresarial manda una inmejorable señal.

Eneyda puso la muestra en diciembre, la vuelve a poner en enero, y lo que falta.

Por lo pronto ayer, luego de recibir la donación y antes de iniciar la distribución de juguetes, la doctora Rocha Ruiz presidió una amena reunión con sus colaboradores del DIF (a los que llama compañeros) para partir la tradicional rosca y convivir un rato bajo los más estrictos protocolos de salud. Enhorabuena.