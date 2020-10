Coahuila, Hidalgo y el alentador futuro del PRI en Sinaloa

El horno no está para bollos: lejos de reivindicar los resultados electorales en Hidalgo y Coahuila como un triunfo propio, el presidente nacional del PRI debiera recordar que la soberbia ha sido, históricamente, el principal enemigo de su partido, y que el exceso de confianza por una victoria parcial conduce siempre a la derrota total.

Fueron liderazgos locales los artífices del fenómeno electoral del domingo.

Igual que Morena no es AMLO, el PRI no es Alito, por más que así lo pretenda hacer creer Alejandro Moreno Cárdenas.

Si algo quedó demostrado en los comicios de anteayer es que la aprobación ciudadana de que goza el presidente de la república no se traduce necesariamente en votos para su partido.

La buena señal del domingo para el PRI es, eso sí, incontrovertible; un aliento de fe, fuerza y optimismo que alcanza a toda la militancia del tricolor en el país.

En Sinaloa, en particular, se agrega un antecedente inmediato: los triunfos repetidos del PRI en las elecciones de síndicos y comisarios en municipios como Culiacán y Navolato en marzo pasado.

El mensaje es contundente por la magnitud de la votación en favor del PRI (extraordinaria en más de un sentido), que alimenta la percepción de que nuevos y mejores tiempos vienen para el otrora «partidazo».

Relevante, por ello, es que se cumpla el propósito planteado ayer en Los Mochis por el coordinador priista en el Congreso del Estado y presidente de la Fundación Colosio Sinaloa, diputado Sergio Jacobo Gutiérrez: «Con un sentido realista, y no de populismo, vamos a darle forma a una plataforma electoral actualizada y de compromisos realistas. No se va a prometer lo que no se pueda realizar, y los ciudadanos van a evaluar si finalmente lo que nosotros estamos proponiendo se traduce o no en una política pública».

No prometer lo que no puede cumplir ha sido característica proverbial de Quirino Ordaz Coppel desde su campaña a gobernador. La ha sostenido como estilo de gobierno a lo largo de su Administración.

Es así que, hoy por hoy, Sinaloa cuenta con un liderazgo que es determinante para el capital político del tricolor: el del gobernador Quirino Ordaz, cuya obra de Gobierno es la mejor argumentación de que, como nunca, es tiempo de el priismo sinaloense «se ponga las pilas» rumbo al 2021.

EL FACTOR PAS. Hoy, que es tema de controversia la reunión de Héctor Melesio Cuen Ojeda con el morenista Rubén Rocha Moya, viene a la memoria otro encuentro reciente del líder del Partido Sinaloense: el pasado 3 de octubre, con otro senador, el priista Mario Zamora Gastélum.

La típica interrogante «¿de qué hablaron?» permanece, a la fecha, en el misterio. Solo queda el lacónico comentario del legislador federal en su publicación de Facebook: «Me dio mucho gusto reunirme y compartir reflexiones con mi amigo Héctor Melesio Cuen». Este encuentro se dio también en terreno cuenista: el famoso café del sector Tres Ríos donde el presidente del PAS suele celebrar sus juntas de trabajo.

TIEMPO DE MUJERES. Ya que hacemos referencia al senador Zamora, ayer quien apareció en sus redes sociales fue su esposa, Wendy Ibarra, con un impactante llamado a las mujeres sinaloenses a practicar el autocuidado y la detección temprana en contra del cáncer de mama. Esto, en la fecha clave del #OctubreRosa, que tuvo lugar ayer.

Por cierto, en el comentario que dedicamos al tema en nuestra columna anterior hubo un error del autor con respecto al cargo que ocupa Rosa Elena Millán Bueno; el correcto es: directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Y por añadidura, fuerte carta del PRI para la presidencia municipal de Culiacán el año próximo. Al tiempo.