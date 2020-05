Confinamiento: la unión familiar nos fortalece en este momento de prueba

El aislamiento en casa al que obliga la pandemia nos coloca frente a dos retos: evitar contagios y fortalecer nuestro núcleo familiar. No podemos permitir que, además de la crisis de salud, económica y social a la cual nos conduce el COVID-19, afecte nuestras relaciones con los seres a los que más amamos.

Ante el riesgo de que en estas semanas de encierro se disparen los casos de violencia intrafamiliar, las instituciones de Gobierno del Estado lanzan medidas preventivas, en un aspecto poco abordado hasta hoy, desde que fue declarada la emergencia sanitaria.

«La mejor manera de ayudar a tu familia en estos momentos es estando en paz. Este es el momento de la integración, del diálogo, de la construcción, del perdón», subrayó la psicóloga Rosa María Gámez Mendívil, del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif).

Mediante un comunicado institucional, la especialista llamó a la reflexión para solucionar los pequeños conflictos que puedan existir dentro de la familia, y, así, evitar que crezcan. Cada integrante debe reconocer sus errores y asumir la necesidad de cambiar para mejorar, dijo. De no ser así —advirtió—, se pueden desencadenar afectaciones en la salud mental, la seguridad de los demás y el sentido mismo de la vida.

En torno a ese factor clave que es el perdón, la psicóloga explica:

«El perdón es un trabajo de superación de la rabia, del dolor, del deseo de venganza y los miedos ocasionados por la violencia. Es una decisión sanadora. No es olvidar, no es justificar, no es negar lo sucedido, no es reprimir. El perdón sirve para liberar, sanar, sentirse mejor, seguir adelante, superar conflictos, restaurar el intercambio social.

»Empecemos por reconocer nuestras ofensas y pedir perdón. No es fácil, pero es posible. Hagamos, de estos momentos, la oportunidad para perdonarnos por nuestros errores, pedir y saber perdonar. Esta batalla la podemos ganar, en familia, desde el buen trato».

Si usted sabe de una crisis en el seno de un hogar, no dude en comunicarse a Cepavif, que tiene abiertas las líneas telefónicas 7 14 80 50 y 7 14 85 40, así como atención vía WhatsApp en los números 6672 22 477 40, 66 74 63 62 04 y 66 72 55 81 11, para asesorías en psicología o en el área jurídica. También está a su disposición el 911, para atender emergencias de violencia familiar.

Mientras tanto, tomemos el momento que nos toca vivir de la mejor manera posible. Como lo dice la Lic. Gámez:

«El permanecer en casa, para muchas y muchos sinaloenses ha sido un gran reto, pues socialmente se han redescubierto, han pulido habilidades, administrado su tiempo, han colaborado con tareas en casa hombres, mujeres con sus hijos e hijas, trabajando en equipo y, sobre todo, han tratado de ver con buena actitud este aislamiento».

SEVERA VIGILANCIA. En medio de la fase tres, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriss) se muestra implacable a la hora de aplicar medidas de contención. Un impresionante despliegue, con operativos más enérgicos, es visible a lo largo y ancho del estado, en aras de romper la cadena de transmisión del COVID-19.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales reveló que han realizado acciones de verificación y fomento en 893 establecimientos, así como 473 protocolos de mitigación y fomento sanitario; también capacitaciones especiales, 48 acciones de monitoreo de calidad del agua y protocolos de operación en hospitales públicos y privados.

La jornada más reciente arroja el cierre de 74 negocios y la clausura de otros 23 por incumplir disposiciones sanitarias.

Ya se sabe que el gobernador Quirino Ordaz Coppel sabe aplicar mano dura como pocos, y lo cierto es que su escuela ha sido bien seguida por el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, y por el titular de Coepriss, Jorge Alan Urbina Vidales. Todo sea por el bien común.