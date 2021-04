De sombrero en El Salado, Mario y Faustino celebran más sumas

Nadie lo vio venir. Cuando todos estábamos a la espera de la definición pública de la diputada guasavense emanada de Morena, Flora Miranda, en favor de Va por Sinaloa (lo anunció el viernes la columna Tercer Piso), la sorpresa vino de donde menos esperábamos: la síndica procuradora de Culiacán, Sandra Martos, morenista también, se integró a la campaña de Faustino Hernández, candidato del frente PRI-PAN-PRD a la presidencia del municipio capital.

En bulliciosa reunión con pescadores en la comunidad El Conchal, la imponente personalidad de Martos se apropió de la escena con un discurso que, con una frase, lo dijo todo:

“Faustino Hernández sí sabe dignificar a la mujer, y es una de las causas principales por las cuales me sumo a este proyecto”.

Recordemos que, a nivel de foros regionales, Martos denunció hace meses ser obstaculizada en su trabajo por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, acusado de violencia política de género por una regidora morenista, Yareli Sánchez, sobre quien el Tribunal ordenó medidas cautelares.

Sandra Martos calificó a Faustino Hernández como “hombre honesto, trabajador, fuerte, sensible a la necesidad de la gente” y preguntó, en conclusión: “¿Cómo no me voy a sumar a un proyecto tan convincente?”.

Horas después, en Quilá, Martos refrendó su decisión en favor de la alianza PRD-PRI-PAN ante el candidato a gobernador, Mario Zamora, quien pronunció con visible emoción: “Esta es la mujer sinaloense, valiente, con convicciones, que no se deja pisotear y tiene claro que lo más importante es la altura de miras, la madurez para que a Sinaloa y a Culiacán les vaya mejor”.

La gira PRI-PAN-PRD por el Valle de San Lorenzo culminó en El Salado, en un ambiente de fiesta popular.

Desde Mario hasta Sandra, todos se pusieron el sombrero, pieza emblema del atuendo de Faustino Hernández, oriundo de una comunidad de esa región, Laguna de Canachi: el distrito 19, por el cual es diputado con licencia tras ganar por mayoría en medio del “morenazo” de 2018.

PUCHETA SE CONSOLIDA. En el sur del estado también soplaron vientos tricolores, amarillos y blanquiazules. Los senadores del PRI Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz-Massieu, así como Miguel Mancera, del PRD, acompañaron a Fernando Pucheta, candidato del frente amplio a la alcaldía de Mazatlán, quien, como era de esperarse, encabeza las preferencias en la encuesta por municipios que ayer publicó EL DEBATE: 34.17 de intención de voto, más de nueve puntos arriba del Químico Benítez. Lo dicho: la ventaja de Fernando ya es insuperable y el 6 de junio se confirma.

Los senadores se subieron al famoso autobús de campaña de Mario Zamora, donde, en plena transmisión en vivo, la encantadora Wendy Ibarra les hizo atrevidas preguntas que a los tres pusieron nerviosos, en medio de las risas del resto de los pasajeros, al modo sinaloense. ¡Carrilludos!

ROCHA SACA LA CASTA. Para quienes le criticaban a Rubén Rocha Moya su inicial agotamiento (como si a estas alturas ignoráramos las devastadoras secuelas de la covid-19, que el candidato de Morena-PAS ha superado en dos ocasiones), ayer exhibió una energía arrolladora, con un vigoroso discurso en el que acusó guerra sucia en su contra y responsabilizó a tres personajes con nombre y apellido: Quirino Ordaz, Enrique Coppel y Heriberto Félix.

Ello, tras la viralización de los videos de apoyo de Félix Guerra y Coppel Luken a Mario Zamora y Faustino Hernández, así como la participación de los secretarios de Agricultura y de Pesca en actos de campaña.

¿Querían conocer el lado bélico de Rubén Rocha? Allí lo tienen, señoras y señores. Para quien guste entrarle al quite. No es amarrar navajas, valga aclarar: son los tiempos de campaña.