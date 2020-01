Detona Quirino la vocación turística de todo Sinaloa

Apenas terminaba el gobernador Quirino Ordaz Coppel de detallar a la prensa los beneficios para Sinaloa de su gira de trabajo a España, cuando arribó a Mazatlán el crucero turístico Carnival Panorama, con 4506 pasajeros y 1433 tripulantes, fruto de anteriores tareas de promoción por parte de la presente Administración estatal.

Son ya quince las embarcaciones de este tipo que han llegado al bello puerto tan solo en este mes, con más de 49 mil pasajeros que generaron una derrama económica de 3.5 millones de dólares, informó Óscar Pérez Barros, secretario de Turismo.

Como dijo el gobernador: después del Tianguis Turístico, Sinaloa tiene una presencia distinta en el ámbito internacional. De allí la importancia de asistir a eventos como la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid.

«Si tú no vas, el espacio lo ocupa otro. La guerra por la competencia que hay por el turismo es muy fuerte; es de las únicas actividades en el mundo que no paran de crecer. Necesitas estar sembrando y cultivando. Allá van no solo los expositores españoles, van los promotores, operadores, agentes de viajes, mayoristas de todo el mundo. De manera que es una buena oportunidad para ver a gente que de otra manera tendrías que ir a Canadá o Estados Unidos, por ejemplo».

UN ESTADO TURÍSTICO. Sabe Quirino, como nadie, que la vocación turística de Sinaloa radica también en numerosos nichos todavía sin explotar y que se observan hasta en las comunidades más olvidadas... hasta hoy.

Ayer, en Tacuichamona se generó un pronunciamiento revelador en este sentido. Por fin, un gobernador se compromete con detonar el potencial de esta antigua población para el turismo religioso, así como el cultural. «Aquí existe un centro ceremonial muy concurrido en las festividades de Semana Santa, que congrega a miles de personas», subrayó Ordaz Coppel al llevar una nueva Jornada de Apoyo Puro Sinaloa.

Por ello, en fechas recientes, el Gobierno quirinista invirtió 13 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano y carretero.

Adoquinada y con mejores vías de acceso, Tacuichamona está mejor y más bella que nunca, en vísperas de la actividad religiosa más importante del año: aquella que revive la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.

Acompañado del secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, el mandatario estatal fue recibido por el diputado local del valle de San Lorenzo, Faustino Hernández, quien reconoció el impulso que le ha dado Quirino Ordaz a esta región. El gobernador afirmó: «Es muy importante para mí esta comunidad por la transformación que ha tenido y el valor que se está dando por la historia, la cultura y el turismo. Es muy importante apoyarla para resaltar lo más valioso que tiene Sinaloa, que son estos espacios, estos lugares que estaban abandonados y deteriorados».

MÁS CIENCIA PARA NIÑOS Y JÓVENES. Y como en Culiacán también hace aire, resulta contundente para el desarrollo del municipio capital la inauguración, ayer, del nuevo Centro de Ciencias de Sinaloa, lo mismo en el tema de incrementar los atractivos turísticos, como en el de mejorar el acceso al conocimiento y, en general, elevar la calidad de vida de la población culichi.

En este innovador espacio, los sinaloenses tendrán acceso a las exposiciones internacionales que se presentan en los mejores museos del mundo, como «Las bellas criaturas de Theo Jansen», del físico y artista cinético neerlandés Theo Jansen, con la que se hace la apertura del Museo Materia.

La inversión es cuantiosa (200 millones de pesos), pero necesaria para sustituir totalmente el caduco edificio de tres décadas de antigüedad.

El acto de inauguración, que estuvo precedido por la apertura del Museo Materia la noche anterior, fue dominado por el júbilo y la energía infantil y juvenil con que fueron recibidos el gobernador y su esposa, la señora Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF estatal. ¡Enhorabuena, Sinaloa!