El “Rochazo” supera al tsunami de 2018 y rompe seis conjuros

El avance en los resultados de la elección del domingo anuncia un fenómeno morenista superior al “lopezobradorazo” de 2018, en el muy particular caso de Sinaloa. Hoy es imposible negar que, al igual que AMLO, Rubén Rocha Moya es una “marca” política. Una fuerza propia que, arropada por Morena y el PAS, logró lo que parecía imposible en tiempos del voto cruzado: convenció a los electores de votar no solo por él, sino por todos los candidatos de su partido.

Hace tres años, el “morenazo” arrasó con las dos senadurías, las siete diputaciones federales, la mayoría en el Congreso del Estado y los principales municipios. Pero el PRI logró ganar ocho municipios y tres diputaciones locales.

En esta ocasión, el dúo Morena-PAS no le deja nada al tricolor, que al momento de escribir estas líneas no registraba delantera en ninguno de los 18 municipios y daba por perdidas las 24 curules de mayoría de la próxima Legislatura estatal, además de que volvió a perder todos los distritos federales, ya no digamos la gubernatura.

Los priistas tendrán que conformarse con lo que les corresponda en la distribución de las 16 diputaciones de representación proporcional, a repartirse, de acuerdo con los registros finales de votación, entre PRI, PAN, PRD, PAS y MC. A Morena no le toca ninguna pluri, pues con las 24 posiciones de mayoría alcanza su tope. Tanto que peleó Aurelia Leal su número uno en la lista, para que al final la legislación electoral vigente le impida llegar a la meta.

Estamos, señoras y señores, ante el mayor descalabro del PRI en toda su historia en Sinaloa. Pero de eso a preparar las honras fúnebres al otrora “partidazo”, en lo personal recomendamos no irse con la finta. La regla de oro marca que en política nunca, jamás, por ningún motivo, debe darse a nadie por muerto. Lo otro es que desde 1995, cuando los priistas perdieron los tres principales ayuntamientos y una cantidad sin precedente de diputaciones, hemos escuchado el anuncio de que el fin del tricolor ha llegado; la proclama funeral se repitió en el año 2 mil, cuando perdieron por primera vez la presidencia de la República, y desde luego en 2010 con el “malovazo”. Hasta hoy, podemos asegurar que los muertos gozan de buena salud.

PRIMERO EN TODO. El triunfo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa 2021-2027 rompe no sólo su propio hechizo después de dos candidaturas previas. También se convierte en el primer ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa que logra ser gobernador. Al igual que él, lo han intentado Audómar Ahumada y Héctor Melesio Cuen. El único antecedente similar es el de Enrique Pérez Arce, gobernador en 1950 que fue director del Colegio Civil Rosales, antecedente de la UAS. Pero ni era rector ni era universidad.

Rocha es también el primer militante de izquierda, el primer badiraguatense, el primer maestro normalista y el primero con grado académico de doctor que alcanza la gubernatura de Sinaloa. Por añadidura, el primero en lograrlo en su tercer intento formal.

Algún día se romperá la maldición de que ningún nativo de Culiacán haya logrado ser gobernador. Moraleja para Rosa Elena Millán y Sergio Torres, los dos culichis que compitieron en esta elección.

Por lo demás, otro rasgo de unicidad de la gubernatura de Rocha es que estamos ante la victoria política más holgada de los últimos tiempos. Se convierte así, en automático, en uno de los gobernantes más sólidos de México y, sin duda alguna, el de mayor cercanía con el Presidente de la República, con el líder del Senado, con el de la Cámara de Diputados y con el gabinete federal.

Ganó Rocha, ganaron Morena y el PAS, pero Sinaloa ganará más. Al tiempo.